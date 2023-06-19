Российские морпехи разгромили украинских численностью в пять раз выше

Под Новодонецким 23 морпеха ВС РФ отбили атаку 103 бойцов ВСУ

В связке с морпехами работают танковые части Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Под Новодонецким (ДНР) 23 морпеха Тихоокеанского флота успешно отразили атаку 103 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). То есть численность противника была почти в пять раз выше. Об этом рассказал командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ, Герой России Руслан Курбанов.

«23 военнослужащих штурмового нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причем за три часа боя противник был полностью уничтожен, а те, которые выжили, они просто убежали через овраг», — рассказал Руслан Курбанов, его слова приводит telegram-канал Zvezdanews.

Морпехи работают на самых сложных участках фронта. Их поддерживают танковые части и удары артиллерии. Среди нападавших также были наемники из государств-союзников Украины, уточняется в telegram-канале.

Ранее российские военнослужащие захватили в плен морпехов 35-й бригады ВСУ у населенного пункта Макаровка. В операции также участвовали и бойцы 60-й бригады морской пехоты ВС РФ. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

В начале июня ВСУ усилили обстрелы и стали чаще предпринимать попытки наступления. Таким образом началось обещанное контрнаступление. Основной удар, как и ожидалось, пришелся на Запорожскую область.

Наступлению Украины мешают российские линии обороны. Также солдаты ВСУ встречают сильное сопротивление со стороны армии России. Об этом заявил украинский офицер Сергей Осачук, предостерегая Генштаб от продолжения наступления.