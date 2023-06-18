Армия РФ за сутки отразила 12 атак ВСУ

ВС РФ отразили 12 атак ВСУ за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия отразила восемь атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и четыре атаки в районе Времевского, расположенного на границе с Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ отразили восемь атак со стороны на донецком направлении. <…> За сутки авиацией отразили четыре атаки противника в районе Времевского», —
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