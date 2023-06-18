Армия РФ за сутки отразила 12 атак ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ отразили 12 атак ВСУ за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия отразила восемь атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и четыре атаки в районе Времевского, расположенного на границе с Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ отразили восемь атак со стороны на донецком направлении. <…> За сутки авиацией отразили четыре атаки противника в районе Времевского», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Всего за стуки было отражено 12 украинских атак.

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Российская армия отразила восемь атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и четыре атаки в районе Времевского, расположенного на границе с Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ отразили восемь атак со стороны на донецком направлении. <…> За сутки авиацией отразили четыре атаки противника в районе Времевского», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Всего за стуки было отражено 12 украинских атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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