Тюменский бизнесмен Илья Пискулин встал на сторону Германа Грефа в споре с Тимати

Герман Греф рассказал о серьезном падении продаж у сети кофеен Stars Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский бизнесмен Илья Пискулин прокомментировал спор между главой Сбербанка Германом Грефом и основателем сети кофеен Stars Coffee Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. Он поддержал сторону Грефа, который заявил, что импортозамещение Starbucks в России провалилось.

«Вчера был в Питере и с удивлением обнаружил, что все когда-то полные Starbucks сейчас абсолютно пусты. И в Москве лично сам заметил меньшее количество людей. Не знаю реальных показателей, но мои наблюдения расходятся со статистикой Тимати», — заявил Пискулин у себя в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России).

Ранее на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023) глава Сбербанка Герман Греф рассуждал о сменах брендов популярных западных сетей общепита на российские. В частности, на экране позади него была статистика о падении продаж у таких компаний. «Starbucks и Stars Coffee — еще более драматическое падение — 76% <…> В то же время, если посмотреть наш российский бренд, среди молодежи какой самый модный бренд в России? Многие не задумываясь ответят — какой там Starbucks, „Кофемания“, конечно», — рассказал Греф.

В ответ на это сооснователь бренда Stars Coffee Тимати заявил, что информация Грефа является ложной, а его компания обгоняет по темпам роста свой западный аналог. При этом посещаемость кофеен является самой успешной в стране. «Опубликованные вашим аналитическим отделом цифры серьезно дискредитируют всю работу, которую мы проделали за последний год <…> Просим вас, возможно, уволить, аналитический отдел, который предоставил эту неверную информацию», — предложил Тимати в своем обращении, которое опубликовал в у себя в соцсетях.