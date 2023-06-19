Глава путинского фонда в Тюмени рассорился с мэром Кухаруком

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Комиссия по ЖКХ. Тюменская городская дума. Тюмень, чуйко роман
Руководитель тюменского ОНФ объявил войну городской администрации Фото:

Глава Общероссийского народного фронта в Тюмени Чуйко рассорился с мэром Кухаруком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Выполняя свой фронтовой KPI по критике власти, депутат облдумы Чуйко натравил на городскую администрацию телеведущую Барановскую и журналистов. Причина — чиновники, якобы, не помогают одной из семей, пострадавшей от пожара. Заместителю мэра Соловьевой пришлось лично встречаться с Барановской, давать обещания, что погорельцам будет оказана всесторонняя помощь», — поделился источник агентства.

Однако встреча не помогла — критика со стороны ОНФ только усилилась. Это привело мэрию в бешенство. «Понятно, что у каждого свои задачи и показатели эффективности, которые нужно демонстрировать начальству, но у Чуйко явно отказывают чувство меры и инстинкт самосохранения. Такими темпами он скоро станет нерукопожатным», — сообщил инсайдер.

Агентство направило запросы участникам конфликта. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр Руслан Кухарук намекнул на то, что подаст свою кандидатуру на новый мэрский срок. Выбирать главу города будут депутаты гордумы в октябре 2023 года.

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Глава Общероссийского народного фронта в Тюмени Чуйко рассорился с мэром Кухаруком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Выполняя свой фронтовой KPI по критике власти, депутат облдумы Чуйко натравил на городскую администрацию телеведущую Барановскую и журналистов. Причина — чиновники, якобы, не помогают одной из семей, пострадавшей от пожара. Заместителю мэра Соловьевой пришлось лично встречаться с Барановской, давать обещания, что погорельцам будет оказана всесторонняя помощь», — поделился источник агентства. Однако встреча не помогла — критика со стороны ОНФ только усилилась. Это привело мэрию в бешенство. «Понятно, что у каждого свои задачи и показатели эффективности, которые нужно демонстрировать начальству, но у Чуйко явно отказывают чувство меры и инстинкт самосохранения. Такими темпами он скоро станет нерукопожатным», — сообщил инсайдер. Агентство направило запросы участникам конфликта. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр Руслан Кухарук намекнул на то, что подаст свою кандидатуру на новый мэрский срок. Выбирать главу города будут депутаты гордумы в октябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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