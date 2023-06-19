На трассе организовано реверсивное движение
В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск). Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«На 1647 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошла поломка грузового автомобиля. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве.
На данный момент грузовой автомобиль стоит на полосе движения в направлении Челябинска. Причины произошедшего выясняются.
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