В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5. Видео

20 июня 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

На трассе организовано реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск). Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 1647 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошла поломка грузового автомобиля. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве. На данный момент грузовой автомобиль стоит на полосе движения в направлении Челябинска. Причины произошедшего выясняются.

В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск). Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 1647 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошла поломка грузового автомобиля. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве. На данный момент грузовой автомобиль стоит на полосе движения в направлении Челябинска. Причины произошедшего выясняются.