19 июня 2023

В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
На трассе организовано реверсивное движение Фото:

В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск). Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На 1647 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошла поломка грузового автомобиля. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве.

На данный момент грузовой автомобиль стоит на полосе движения в направлении Челябинска. Причины произошедшего выясняются.

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В Челябинске фура перекрыла движение на трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск). Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 1647 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошла поломка грузового автомобиля. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве. На данный момент грузовой автомобиль стоит на полосе движения в направлении Челябинска. Причины произошедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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