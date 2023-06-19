Читатели URA.RU жестко ответили на новость о закрытии единственной школы в свердловской деревне

Читатели URA.RU отреагировали на новость о закрытии школы №215 в деревне Коптяки

20 июня 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

После публикации новости о том, что школу №215 могут закрыть, местные жители обрушились с критикой Фото: Размик Закарян © URA.RU Читатели URA.RU раскритиковали информацию о том, что единственную школу в деревне Коптяки (Среднеуральский городской округ, Свердловская область) могут закрыть. Агентство собрало самые острые комментарии. URA.RU сообщало о том, что проблемы в школе начались из-за конфликта с местным жителем. Причиной раздора стал припаркованный автомобиль местного жителя возле школы. Руководитель школы попросила убрать машину, чтобы не загораживать выезд и проезд. После словесной перепалки мужчина начал писать на школу доносы в разные инстанции, что привело к проверкам и судебным разбирательствам. «Всю жизнь живу в Среднеуральске и ни разу не слышала плохого слова о 215 школе. Наоборот, многие мечтают, чтобы дети учились там. Сил администрации школы, пусть скорее вопрос решится в их пользу», — пишет Ольга. «Как всегда, ломать — не строить! Как можно закрыть школу из-за каких-то жалоб, которая успешно работает на протяжении 30 лет», — возмущается читатель агентства Даниил. «Школа замечательная! Хочу выразить огромную благодарность руководству и всему педагогическому составу школы! Ребенок с удовольствием ходит в школу, и это о многом говорит. Очень хочется, чтобы школу оставили в покое и дали нашим детям возможность учиться и получать достойное образование», — отмечает пользователь «МмМ». «Мои внучки учатся в этой школе. И уровень знаний, намного выше особенно в иностранном языке. Разве можно закрывать школу? Нужно повышать уровень образования в стране. А тут единственную школу в деревне и закрыть. Да как так-то? Надеюсь на справедливое решение и верю в правду», — посетовала Галина. По мнению одного из читателей, ситуация с закрытием школы является абсурдом. «В этой школе дети получают настоящее образование, результаты ребят на ЕГЭ и ОГЭ тому подтверждение. Команда педагогов — настоящие профессионалы. Здесь есть все условия для ребят! Школа безопасна, есть результаты проверок, подтверждающие данный факт. А власти, прежде чем так легко закрывать образовательное учреждение, которое работает 30 лет, пусть построят сначала новое здание! Спасибо администрации Среднеуральска, которая помогает нам всеми силами. Должен же победить здравый разум», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что активисты из школы в свердловской деревне Коптяки, которой грозит закрытие, обратились за помощью к Генпрокурору РФ. Неравнодушные местные жители просят вмешаться главу ведомства Игоря Краснова в конфликт, так как 109 учеников могут остаться без образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели URA.RU раскритиковали информацию о том, что единственную школу в деревне Коптяки (Среднеуральский городской округ, Свердловская область) могут закрыть. Агентство собрало самые острые комментарии. URA.RU сообщало о том, что проблемы в школе начались из-за конфликта с местным жителем. Причиной раздора стал припаркованный автомобиль местного жителя возле школы. Руководитель школы попросила убрать машину, чтобы не загораживать выезд и проезд. После словесной перепалки мужчина начал писать на школу доносы в разные инстанции, что привело к проверкам и судебным разбирательствам. «Всю жизнь живу в Среднеуральске и ни разу не слышала плохого слова о 215 школе. Наоборот, многие мечтают, чтобы дети учились там. Сил администрации школы, пусть скорее вопрос решится в их пользу», — пишет Ольга. «Как всегда, ломать — не строить! Как можно закрыть школу из-за каких-то жалоб, которая успешно работает на протяжении 30 лет», — возмущается читатель агентства Даниил. «Школа замечательная! Хочу выразить огромную благодарность руководству и всему педагогическому составу школы! Ребенок с удовольствием ходит в школу, и это о многом говорит. Очень хочется, чтобы школу оставили в покое и дали нашим детям возможность учиться и получать достойное образование», — отмечает пользователь «МмМ». «Мои внучки учатся в этой школе. И уровень знаний, намного выше особенно в иностранном языке. Разве можно закрывать школу? Нужно повышать уровень образования в стране. А тут единственную школу в деревне и закрыть. Да как так-то? Надеюсь на справедливое решение и верю в правду», — посетовала Галина. По мнению одного из читателей, ситуация с закрытием школы является абсурдом. «В этой школе дети получают настоящее образование, результаты ребят на ЕГЭ и ОГЭ тому подтверждение. Команда педагогов — настоящие профессионалы. Здесь есть все условия для ребят! Школа безопасна, есть результаты проверок, подтверждающие данный факт. А власти, прежде чем так легко закрывать образовательное учреждение, которое работает 30 лет, пусть построят сначала новое здание! Спасибо администрации Среднеуральска, которая помогает нам всеми силами. Должен же победить здравый разум», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что активисты из школы в свердловской деревне Коптяки, которой грозит закрытие, обратились за помощью к Генпрокурору РФ. Неравнодушные местные жители просят вмешаться главу ведомства Игоря Краснова в конфликт, так как 109 учеников могут остаться без образования.