Директор свердловской школы, которую грозят закрыть, обратилась к Генпрокурору РФ за помощью

Игоря Краснова попросили обратить внимание на ситуацию вокруг единственной школы в уральской деревне Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Директор школы в деревне Коптяки (Среднеуральский городской округ, Свердловская область), которой грозит закрытие, написала обращение на имя Генпрокурора РФ. Руководитель учебного заведения просит вмешаться главу ведомства Игоря Краснова в конфликт, из-за которого населенный пункт может лишиться единственной школы. 109 учеников могут остаться без образования. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась директор школы №215 Екатерина Захарова.

Проблемы в школе начались из-за конфликта с местным жителем. Яблоком раздора стал припаркованный автомобиль местного жителя возле школы. По словам директора учебного заведения, на просьбу убрать транспортное средство и не загораживать выезд и проезд мужчина ответил хамством. А спустя короткое время начал писать на школу доносы в разные инстанции, что привело к проверкам и судебным разбирательствам.

«За столько лет не было нареканий к школе. Наша школа с углубленным изучением иностранных языков. Ученики сдают экзамены на высокие баллы. И вот один местный житель превратил жизнь в ад. Мало того, что я переживаю о том, что дети останутся без образовательного процесса, так и родители на нервах. Ближайшие школы в Среднеуральске. Там стоит острая проблема — переполненные классы. От безысходности я обратилась к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Надежда только на него. Надеюсь, что Игорь Викториович обратит внимание на происходящее, и не позволит оставить нашу деревню и детей без школы», — посетовала директор Захарова.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Генпрокуратуру РФ. На момент публикации ответ не поступило.

Ранее URA.RU писало, что единственную школу в деревне Коптяки могут закрыть. Суды учебного заведения с разными инстанциями длятся около двух лет. Полтора года назад ее уже пытались закрыть. Тогда суд встал на сторону школы. Сейчас учебному заведению снова грозит закрытие. Врио мэра Среднеуральска Алексей Стасенок подписал запрет на прием детей в первый класс.