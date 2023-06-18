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В ХМАО ожидается резкое похолодание

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Ночью в ХМАО температура опустится до одного градуса, ожидаются дожди и сильный ветер Фото:

В ХМАО на этой неделе ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер. В окружном Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха ночью опустится до одного градуса.

«В начале недели ночью на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздуха от одного до шести градусов. 19 июня днем потеплеет до 16 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с», — передают синоптики.

Во вторник 20 июня в регионе будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах поднимется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем установится температура 7-12 °С, местами столбик термометра поднимется до 17 градусов.

21 июня югорчан ожидают кратковременные дожди с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью — 3-8 °С, днем воздух прогреется до 14 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в середине июня в ХМАО синоптики прогнозировали похолодание. Столбики термометра опустились до 14 градусов.

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В ХМАО на этой неделе ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер. В окружном Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха ночью опустится до одного градуса. «В начале недели ночью на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздуха от одного до шести градусов. 19 июня днем потеплеет до 16 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с», — передают синоптики. Во вторник 20 июня в регионе будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах поднимется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем установится температура 7-12 °С, местами столбик термометра поднимется до 17 градусов. 21 июня югорчан ожидают кратковременные дожди с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью — 3-8 °С, днем воздух прогреется до 14 градусов. Ранее URA.RU писало, что в середине июня в ХМАО синоптики прогнозировали похолодание. Столбики термометра опустились до 14 градусов.
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