В ХМАО ожидается резкое похолодание

В ХМАО на этой неделе ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер. В окружном Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха ночью опустится до одного градуса.
«В начале недели ночью на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздуха от одного до шести градусов. 19 июня днем потеплеет до 16 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с», — передают синоптики.
Во вторник 20 июня в регионе будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах поднимется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем установится температура 7-12 °С, местами столбик термометра поднимется до 17 градусов.
21 июня югорчан ожидают кратковременные дожди с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью — 3-8 °С, днем воздух прогреется до 14 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в середине июня в ХМАО синоптики прогнозировали похолодание. Столбики термометра опустились до 14 градусов.
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