19 июня 2023

Тюменскую экс-чиновницу отправили в колонию за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Римма Назарова может провести за решеткой 8 лет Фото:

Бывшую замглавы Заводоуковского городского округа Римму Назарову приговорили к восьми годам колонии за получение взяток. Об этом URA.RU (не называя имени преступника) сообщили в региональной прокуратуре.

«В период 2015—2019 гг. подсудимая, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки. Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы», — рассказали в ведомстве подробности преступления.

Всего Назарова получила взяток на сумму выше 1,8 рублей. По приговору Заводоуковского районного суда, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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Бывшую замглавы Заводоуковского городского округа Римму Назарову приговорили к восьми годам колонии за получение взяток. Об этом URA.RU (не называя имени преступника) сообщили в региональной прокуратуре. «В период 2015—2019 гг. подсудимая, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки. Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Всего Назарова получила взяток на сумму выше 1,8 рублей. По приговору Заводоуковского районного суда, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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