Тюменскую экс-чиновницу отправили в колонию за взятки

20 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Римма Назарова может провести за решеткой 8 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшую замглавы Заводоуковского городского округа Римму Назарову приговорили к восьми годам колонии за получение взяток. Об этом URA.RU (не называя имени преступника) сообщили в региональной прокуратуре. «В период 2015—2019 гг. подсудимая, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки. Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Всего Назарова получила взяток на сумму выше 1,8 рублей. По приговору Заводоуковского районного суда, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Бывшую замглавы Заводоуковского городского округа Римму Назарову приговорили к восьми годам колонии за получение взяток. Об этом URA.RU (не называя имени преступника) сообщили в региональной прокуратуре. «В период 2015—2019 гг. подсудимая, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки. Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Всего Назарова получила взяток на сумму выше 1,8 рублей. По приговору Заводоуковского районного суда, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.