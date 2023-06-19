Тюменскую экс-чиновницу отправили в колонию за взятки

Бывшую замглавы Заводоуковского городского округа Римму Назарову приговорили к восьми годам колонии за получение взяток. Об этом URA.RU (не называя имени преступника) сообщили в региональной прокуратуре.
«В период 2015—2019 гг. подсудимая, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки. Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы», — рассказали в ведомстве подробности преступления.
Всего Назарова получила взяток на сумму выше 1,8 рублей. По приговору Заводоуковского районного суда, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
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