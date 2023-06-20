Из Челябинска в Саудовскую Аравию отправился первый контейнерный поезд

Состав проследует по транспортному коридору «Север — Юг» через Казахстан, Туркменистан и Иран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой ЮУЖД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Поезд идет по международному транспортному коридору „Север — Юг“ через Казахстан, Туркменистан, Иран. Оператором сервиса является „РЖД Логистика“. В 42 контейнерах отправлено оборудование для энергетики и цветные металлы», — рассказали в пресс-службе.

В апреле 2023 года с ЮУЖД по международному транспортному коридору «Север — Юг» был отправлен грузовой поезд в Индию. С третьего квартала 2023 года из Челябинской области планируют каждый месяц отправлять по два контейнерных поезда по коридору «Север — Юг».