Из Челябинска в Саудовскую Аравию отправился первый контейнерный поезд

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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, вагон, ржд, грузовой поезд
Состав проследует по транспортному коридору «Север — Юг» через Казахстан, Туркменистан и Иран Фото:

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой ЮУЖД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Поезд идет по международному транспортному коридору „Север — Юг“ через Казахстан, Туркменистан, Иран. Оператором сервиса является „РЖД Логистика“. В 42 контейнерах отправлено оборудование для энергетики и цветные металлы», — рассказали в пресс-службе.

В апреле 2023 года с ЮУЖД по международному транспортному коридору «Север — Юг» был отправлен грузовой поезд в Индию. С третьего квартала 2023 года из Челябинской области планируют каждый месяц отправлять по два контейнерных поезда по коридору «Север — Юг».

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Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой ЮУЖД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «Поезд идет по международному транспортному коридору „Север — Юг“ через Казахстан, Туркменистан, Иран. Оператором сервиса является „РЖД Логистика“. В 42 контейнерах отправлено оборудование для энергетики и цветные металлы», — рассказали в пресс-службе. В апреле 2023 года с ЮУЖД по международному транспортному коридору «Север — Юг» был отправлен грузовой поезд в Индию. С третьего квартала 2023 года из Челябинской области планируют каждый месяц отправлять по два контейнерных поезда по коридору «Север — Юг».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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