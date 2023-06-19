Спящего подростка спасли из горящего дома в Тюменской области. Фото

20 июня 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Дом загорелся в Ялуторовске 20 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Пожарные спасли спящего подростка из дома, в котором утром 20 июня загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Пожар случился в Ялуторовске на ул. Зубарева. «Пожарные зашли внутрь горящего дома. В одной из задымленных комнат они обнаружили напуганного и дезориентированного подростка. Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. К счастью, помощь медиков молодому человеку не понадобилась», — рассказали в ведомстве. Как добавили спасатели, юноша спал и не знал о том, что случился пожар. Он проснулся, когда услышал голоса пожарных. В результате пожара были повреждены кровля дома и пристрой на общей площади 84 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожарные спасли спящего подростка из дома, в котором утром 20 июня загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Пожар случился в Ялуторовске на ул. Зубарева. «Пожарные зашли внутрь горящего дома. В одной из задымленных комнат они обнаружили напуганного и дезориентированного подростка. Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. К счастью, помощь медиков молодому человеку не понадобилась», — рассказали в ведомстве. Как добавили спасатели, юноша спал и не знал о том, что случился пожар. Он проснулся, когда услышал голоса пожарных. В результате пожара были повреждены кровля дома и пристрой на общей площади 84 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.