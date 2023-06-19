19 июня 2023

Спящего подростка спасли из горящего дома в Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, огонь
Дом загорелся в Ялуторовске 20 июня Фото:

Пожарные спасли спящего подростка из дома, в котором утром 20 июня загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Пожар случился в Ялуторовске на ул. Зубарева.

«Пожарные зашли внутрь горящего дома. В одной из задымленных комнат они обнаружили напуганного и дезориентированного подростка. Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. К счастью, помощь медиков молодому человеку не понадобилась», — рассказали в ведомстве.

Как добавили спасатели, юноша спал и не знал о том, что случился пожар. Он проснулся, когда услышал голоса пожарных.

В результате пожара были повреждены кровля дома и пристрой на общей площади 84 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.

Фото:

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Пожарные спасли спящего подростка из дома, в котором утром 20 июня загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Пожар случился в Ялуторовске на ул. Зубарева. «Пожарные зашли внутрь горящего дома. В одной из задымленных комнат они обнаружили напуганного и дезориентированного подростка. Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. К счастью, помощь медиков молодому человеку не понадобилась», — рассказали в ведомстве. Как добавили спасатели, юноша спал и не знал о том, что случился пожар. Он проснулся, когда услышал голоса пожарных. В результате пожара были повреждены кровля дома и пристрой на общей площади 84 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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