Тюменский суд отказал в заочном аресте адвоката Бережного Елены Шиховой

Тюменский суд признал необоснованным требование следователя о заочном аресте адвоката Виталия Бережного Елены Шиховой. Об этом в telegram-канале сообщает агентство «РБК Тюмень».
«Судья Центрального районного суда Тюмени отказал следователю в заочном аресте Елены Шиховой, которая является адвокатом Виталия Бережного Она объявлена в федеральный розыск, а этого, по мнению суда, недостаточно для заочного ареста», — говорится в сообщении.
По мнению судьи, заочный арест допускается только в случае объявления обвиняемого в международный или межгосударственный розыск. Ранее URA.RU рассказало, что тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство несовершеннолетней Насти Муравьевой в 2021 году.
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