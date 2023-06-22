22 июня 2023

Тюменский суд отказал в заочном аресте адвоката Бережного Елены Шиховой

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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
В мае 2023 года тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство восьмилетней Насти Муравьевой Фото:

Тюменский суд признал необоснованным требование следователя о заочном аресте адвоката Виталия Бережного Елены Шиховой. Об этом в telegram-канале сообщает агентство «РБК Тюмень».

«Судья Центрального районного суда Тюмени отказал следователю в заочном аресте Елены Шиховой, которая является адвокатом Виталия Бережного Она объявлена в федеральный розыск, а этого, по мнению суда, недостаточно для заочного ареста», — говорится в сообщении.

По мнению судьи, заочный арест допускается только в случае объявления обвиняемого в международный или межгосударственный розыск. Ранее URA.RU рассказало, что тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство несовершеннолетней Насти Муравьевой в 2021 году.

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Тюменский суд признал необоснованным требование следователя о заочном аресте адвоката Виталия Бережного Елены Шиховой. Об этом в telegram-канале сообщает агентство «РБК Тюмень». «Судья Центрального районного суда Тюмени отказал следователю в заочном аресте Елены Шиховой, которая является адвокатом Виталия Бережного Она объявлена в федеральный розыск, а этого, по мнению суда, недостаточно для заочного ареста», — говорится в сообщении. По мнению судьи, заочный арест допускается только в случае объявления обвиняемого в международный или межгосударственный розыск. Ранее URA.RU рассказало, что тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство несовершеннолетней Насти Муравьевой в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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