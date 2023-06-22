Екатеринбургский бизнесмен заявил, что не убивал, а спасал кабана Васю

Екатеринбургский бизнесмен: я нашел кабана на дороге и повез в ветклинику

23 июня 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Кабан Вася был местной достопримечательностью и не боялся людей (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Екатеринбургский предприниматель, подозреваемый в браконьерстве, объяснил полиции свою версию событий. Мужчина заявил, что не убивал любимца свердловчан — кабана Васю, а якобы нашел на дороге и повез в ветклинику. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном департаменте по охране животных. «Мужчина с адвокатом побывал на опросе в полиции и озвучил свою версию событий. Якобы в тот день он заметил возле придорожного кафе лежащего на дороге кабана и погрузил его в багажник, чтобы отвезти в ветклинику. По пути якобы заметил какое-то шевеление в багажнике, остановился, открыл, а кабан выскочил и убежал», — сообщил подробности опроса собеседник агентства. Кабан был застрелен возле придорожного кафе под Верхней Пышмой. Очевидцы рассказывали, что неизвестный мужчина в разгар дня и в оживленном месте выстрелил в зверя из салона своей иномарки, погрузил в багажник и скрылся. Свидетели сообщили о случившемся егерям, а те — в полицию. Кабана Васю знали многие в округе: он не боялся людей и часто приходил к кафе. Посетители фотографировались с любимцем и привозили посмотреть на него своих детей. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых комментировал, что личность подозреваемого установлена. «Это местный предприниматель. Оружие, из которого был застрелен кабан, зарегистрировано», — сказал полковник. Если вам что-либо известно об этом происшествии или оно попало на видеорегистратор, сообщите об этом на электронную почту по адресу salymskaya@ura.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский предприниматель, подозреваемый в браконьерстве, объяснил полиции свою версию событий. Мужчина заявил, что не убивал любимца свердловчан — кабана Васю, а якобы нашел на дороге и повез в ветклинику. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном департаменте по охране животных. «Мужчина с адвокатом побывал на опросе в полиции и озвучил свою версию событий. Якобы в тот день он заметил возле придорожного кафе лежащего на дороге кабана и погрузил его в багажник, чтобы отвезти в ветклинику. По пути якобы заметил какое-то шевеление в багажнике, остановился, открыл, а кабан выскочил и убежал», — сообщил подробности опроса собеседник агентства. Кабан был застрелен возле придорожного кафе под Верхней Пышмой. Очевидцы рассказывали, что неизвестный мужчина в разгар дня и в оживленном месте выстрелил в зверя из салона своей иномарки, погрузил в багажник и скрылся. Свидетели сообщили о случившемся егерям, а те — в полицию. Кабана Васю знали многие в округе: он не боялся людей и часто приходил к кафе. Посетители фотографировались с любимцем и привозили посмотреть на него своих детей. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых комментировал, что личность подозреваемого установлена. «Это местный предприниматель. Оружие, из которого был застрелен кабан, зарегистрировано», — сказал полковник. Если вам что-либо известно об этом происшествии или оно попало на видеорегистратор, сообщите об этом на электронную почту по адресу salymskaya@ura.ru