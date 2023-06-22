22 июня 2023

Екатеринбургский бизнесмен заявил, что не убивал, а спасал кабана Васю

Екатеринбургский бизнесмен: я нашел кабана на дороге и повез в ветклинику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страусиная ферма. Пермь, скотоводство, свиньи
Кабан Вася был местной достопримечательностью и не боялся людей (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский предприниматель, подозреваемый в браконьерстве, объяснил полиции свою версию событий. Мужчина заявил, что не убивал любимца свердловчан — кабана Васю, а якобы нашел на дороге и повез в ветклинику. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном департаменте по охране животных.

«Мужчина с адвокатом побывал на опросе в полиции и озвучил свою версию событий. Якобы в тот день он заметил возле придорожного кафе лежащего на дороге кабана и погрузил его в багажник, чтобы отвезти в ветклинику. По пути якобы заметил какое-то шевеление в багажнике, остановился, открыл, а кабан выскочил и убежал», — сообщил подробности опроса собеседник агентства.

Кабан был застрелен возле придорожного кафе под Верхней Пышмой. Очевидцы рассказывали, что неизвестный мужчина в разгар дня и в оживленном месте выстрелил в зверя из салона своей иномарки, погрузил в багажник и скрылся. Свидетели сообщили о случившемся егерям, а те — в полицию.

Кабана Васю знали многие в округе: он не боялся людей и часто приходил к кафе. Посетители фотографировались с любимцем и привозили посмотреть на него своих детей. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых комментировал, что личность подозреваемого установлена. «Это местный предприниматель. Оружие, из которого был застрелен кабан, зарегистрировано», — сказал полковник.

Если вам что-либо известно об этом происшествии или оно попало на видеорегистратор, сообщите об этом на электронную почту по адресу salymskaya@ura.ru

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский предприниматель, подозреваемый в браконьерстве, объяснил полиции свою версию событий. Мужчина заявил, что не убивал любимца свердловчан — кабана Васю, а якобы нашел на дороге и повез в ветклинику. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном департаменте по охране животных. «Мужчина с адвокатом побывал на опросе в полиции и озвучил свою версию событий. Якобы в тот день он заметил возле придорожного кафе лежащего на дороге кабана и погрузил его в багажник, чтобы отвезти в ветклинику. По пути якобы заметил какое-то шевеление в багажнике, остановился, открыл, а кабан выскочил и убежал», — сообщил подробности опроса собеседник агентства. Кабан был застрелен возле придорожного кафе под Верхней Пышмой. Очевидцы рассказывали, что неизвестный мужчина в разгар дня и в оживленном месте выстрелил в зверя из салона своей иномарки, погрузил в багажник и скрылся. Свидетели сообщили о случившемся егерям, а те — в полицию. Кабана Васю знали многие в округе: он не боялся людей и часто приходил к кафе. Посетители фотографировались с любимцем и привозили посмотреть на него своих детей. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых комментировал, что личность подозреваемого установлена. «Это местный предприниматель. Оружие, из которого был застрелен кабан, зарегистрировано», — сказал полковник. Если вам что-либо известно об этом происшествии или оно попало на видеорегистратор, сообщите об этом на электронную почту по адресу salymskaya@ura.ru
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...