В Перми задержали пенсионеров, работавших на телефонных мошенников

В Перми полицейские задержали двух пенсионеров, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Подозреваемые — мужчина и женщина 1970 и 1954 годов рождения. По версии следствия, они под видом курьеров забирали у потерпевших денежные средства, которые потом переводили на счет организаторов преступной схемы.
«С потерпевшими по телефону связывались злоумышленники и рассказывали им, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Для непривлечения к ответственности необходимо передать сумму денег, спрятанную в пакет или сумку. Эту посылку потерпевшие передавали таксистам, которые не знали о преступлении. Водители привозили в указанный адрес передачу и отдавали фигурантам, которые переводили их кураторам. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Пенсионеры дали признательные показания. Их подозревают в четырех эпизодах мошенничества, ущерб от которых превысил миллион рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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