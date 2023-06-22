В Перми задержали пенсионеров, работавших на телефонных мошенников

23 июня 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Пенсионеры помогали телефонным мошенникам обманывать пермяков Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми полицейские задержали двух пенсионеров, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Подозреваемые — мужчина и женщина 1970 и 1954 годов рождения. По версии следствия, они под видом курьеров забирали у потерпевших денежные средства, которые потом переводили на счет организаторов преступной схемы. «С потерпевшими по телефону связывались злоумышленники и рассказывали им, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Для непривлечения к ответственности необходимо передать сумму денег, спрятанную в пакет или сумку. Эту посылку потерпевшие передавали таксистам, которые не знали о преступлении. Водители привозили в указанный адрес передачу и отдавали фигурантам, которые переводили их кураторам. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Пенсионеры дали признательные показания. Их подозревают в четырех эпизодах мошенничества, ущерб от которых превысил миллион рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Перми полицейские задержали двух пенсионеров, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Подозреваемые — мужчина и женщина 1970 и 1954 годов рождения. По версии следствия, они под видом курьеров забирали у потерпевших денежные средства, которые потом переводили на счет организаторов преступной схемы. «С потерпевшими по телефону связывались злоумышленники и рассказывали им, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Для непривлечения к ответственности необходимо передать сумму денег, спрятанную в пакет или сумку. Эту посылку потерпевшие передавали таксистам, которые не знали о преступлении. Водители привозили в указанный адрес передачу и отдавали фигурантам, которые переводили их кураторам. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Пенсионеры дали признательные показания. Их подозревают в четырех эпизодах мошенничества, ущерб от которых превысил миллион рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.