22 июня 2023

В Перми задержали пенсионеров, работавших на телефонных мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Пенсионеры помогали телефонным мошенникам обманывать пермяков Фото:

В Перми полицейские задержали двух пенсионеров, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Подозреваемые — мужчина и женщина 1970 и 1954 годов рождения. По версии следствия, они под видом курьеров забирали у потерпевших денежные средства, которые потом переводили на счет организаторов преступной схемы.

«С потерпевшими по телефону связывались злоумышленники и рассказывали им, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Для непривлечения к ответственности необходимо передать сумму денег, спрятанную в пакет или сумку. Эту посылку потерпевшие передавали таксистам, которые не знали о преступлении. Водители привозили в указанный адрес передачу и отдавали фигурантам, которые переводили их кураторам. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Пенсионеры дали признательные показания. Их подозревают в четырех эпизодах мошенничества, ущерб от которых превысил миллион рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Перми полицейские задержали двух пенсионеров, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Подозреваемые — мужчина и женщина 1970 и 1954 годов рождения. По версии следствия, они под видом курьеров забирали у потерпевших денежные средства, которые потом переводили на счет организаторов преступной схемы. «С потерпевшими по телефону связывались злоумышленники и рассказывали им, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Для непривлечения к ответственности необходимо передать сумму денег, спрятанную в пакет или сумку. Эту посылку потерпевшие передавали таксистам, которые не знали о преступлении. Водители привозили в указанный адрес передачу и отдавали фигурантам, которые переводили их кураторам. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Пенсионеры дали признательные показания. Их подозревают в четырех эпизодах мошенничества, ущерб от которых превысил миллион рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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