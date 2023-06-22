Челябинский губернатор отменил особый режим в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 23 июня отменил в регионе противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, глава региона подписал соответствующее распоряжение.
«С 23 июня 2023 года в регионе отменен особый противопожарный режим. Постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер», — отметили в МЧС.
Сотрудники ведомства призвали жителей и в дальнейшем соблюдать меры противопожарной безопасности. В МЧС уверены, что пожар легче предупредить, чем тушить.
Противопожарный режим был введен в регионе с 11 апреля. Решение было принято из-за установившейся жаркой погоды в лесах.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.