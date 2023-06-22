22 июня 2023

Челябинский губернатор отменил особый режим в регионе

В Челябинской области отменен противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отменил противопожарный режим с 23 июня Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 23 июня отменил в регионе противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, глава региона подписал соответствующее распоряжение.

«С 23 июня 2023 года в регионе отменен особый противопожарный режим. Постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер», — отметили в МЧС.

Сотрудники ведомства призвали жителей и в дальнейшем соблюдать меры противопожарной безопасности. В МЧС уверены, что пожар легче предупредить, чем тушить.

Противопожарный режим был введен в регионе с 11 апреля. Решение было принято из-за установившейся жаркой погоды в лесах.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 23 июня отменил в регионе противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, глава региона подписал соответствующее распоряжение. «С 23 июня 2023 года в регионе отменен особый противопожарный режим. Постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер», — отметили в МЧС. Сотрудники ведомства призвали жителей и в дальнейшем соблюдать меры противопожарной безопасности. В МЧС уверены, что пожар легче предупредить, чем тушить. Противопожарный режим был введен в регионе с 11 апреля. Решение было принято из-за установившейся жаркой погоды в лесах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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