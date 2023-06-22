В Перми суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру завода-банкрота

Ленинский районный суд Перми вынес приговор бизнесмену Артуру Васильеву, который ранее возглавлял совет директоров находящегося в процедуре банкротства завода имени Дзержинского. Васильева признали виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн рублей в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца.
«Суд согласился с версией следствия, что 2012 году по инициативе руководства ГК на господина Васильева номинально были оформлены земли бывшего конезавода №9, которые „РИАЛ“ выкупил на торгах. Артур Васильев сначала формально продал другому сотруднику группы компаний, а в 2019 году, желая завладеть имуществом, через суд „развернул“ сделку», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
По данным издания, Артур Васильев с обвинением не согласился, настаивая, в ходе предварительного следствия, что он и Борисовец были равноправными партнерами. Васильев утверждал, что он выкупил участки за свои средства, поэтому является их законным владельцем. Суд приговорил бывшего топ-менеджера завода-банкрота к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Обвинение настаивало на реальном сроке наказания.
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