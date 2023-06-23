Индекс Мосбиржи упал на фоне ситуации с Пригожиным

Индекс снизился на несколько процентов
Индекс Московской биржи резко снизился и достиг 2738,85 пункта (минус 2,02%). В настоящий момент
- Акции «Сбербанка» падают на 2,06%, до 235,71;
- Акции НОВАТЭКа — на 2,09%, до 1318;
- Акции «Роснефти» — на 1,6%, до 467,85;
- Акции «Газпрома» — на 1,41%, до 166,04;
- Акции «Лукойла» — на 1,94%, до 5037,5;
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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