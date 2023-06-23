23 июня 2023

Индекс Мосбиржи упал на фоне ситуации с Пригожиным

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Клипарт. Москва, московская биржа, ММВБ
Индекс снизился на несколько процентов Фото:

Индекс Московской биржи резко снизился и достиг 2738,85 пункта (минус 2,02%). В настоящий момент дешевеют голубые фишки, торгующиеся вечером.

  • Акции «Сбербанка» падают на 2,06%, до 235,71;
  • Акции НОВАТЭКа — на 2,09%, до 1318;
  • Акции «Роснефти» — на 1,6%, до 467,85;
  • Акции «Газпрома» — на 1,41%, до 166,04;
  • Акции «Лукойла» — на 1,94%, до 5037,5;

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Индекс Московской биржи резко снизился и достиг 2738,85 пункта (минус 2,02%). В настоящий момент дешевеют голубые фишки, торгующиеся вечером. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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