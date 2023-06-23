Аэропорту Пулково исполнился 91 год
Представители екатеринбургской авиакомпании «Уральские авиалинии» поздравили петербургский аэропорт Пулково с днем рождения. Видеоролик с поздравлением появился в telegram-канале авиакомпании.
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ поздравляет аэропорт Пулково с днем рождения. Вот уже 91 год Пулково ежедневно открывает небо для тысяч пассажиров. Желаем вам процветания, благополучия и отличного настроения», — говорится в видеоролике.
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