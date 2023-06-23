23 июня 2023

«Уральские авиалинии» поздравили питерский аэропорт с днем рождения. Видео

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Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. , аэропорт, пулково
Аэропорту Пулково исполнился 91 год Фото:

Представители екатеринбургской авиакомпании «Уральские авиалинии» поздравили петербургский аэропорт Пулково с днем рождения. Видеоролик с поздравлением появился в telegram-канале авиакомпании.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ поздравляет аэропорт Пулково с днем рождения. Вот уже 91 год Пулково ежедневно открывает небо для тысяч пассажиров. Желаем вам процветания, благополучия и отличного настроения», — говорится в видеоролике.

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Представители екатеринбургской авиакомпании «Уральские авиалинии» поздравили петербургский аэропорт Пулково с днем рождения. Видеоролик с поздравлением появился в telegram-канале авиакомпании. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ поздравляет аэропорт Пулково с днем рождения. Вот уже 91 год Пулково ежедневно открывает небо для тысяч пассажиров. Желаем вам процветания, благополучия и отличного настроения», — говорится в видеоролике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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