Тюменцы массово нарушили запрет властей перед его отменой

Жители Тюмени жарили шашлыки, несмотря на особый противопожарный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В период с 24 по 25 июня жители Тюмени массово жарили шашлыки на своих дачных участках, несмотря на действие особого противопожарного режима, который напрямую запрещал разведение открытого огня. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Официально особый противопожарный режим перестал действовать в Тюменской области с 26 июня.

«Мы живем в СНТ „Солнечная поляна“. На прошлых выходных, 24 июня, владельцы дачных домов начали массово жарить шашлыки. Хотя, насколько нам известно, в это время еще действовал особый противопожарный режим и готовить пищу на открытом огне было нельзя», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Похожая ситуация сложилась в СНТ «Гвоздика», которое находится недалеко от «Солнечной поляны». «В „Гвоздике“ на выходных многие жарили шашлыки. На территории дачного сообщества стоял очень плотный дым. Видимо, штрафы за нарушение особого противопожарного режима уже никого не смущают», — рассказал URA.RU один из горожан.

В ГУ МЧС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили посещать леса, разводить открытый огонь и пользоваться пиротехникой. С 26 июня указанные ограничения были сняты.