Пермячка продает надувную палатку для виртуальных полетов в космос. Фото

Жительница Перми за 150 тысяч рублей продает мобильный планетарий

26 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Видео проецируется на надувной купол из специальной ткани Фото: Марина Молдавская © URA.RU Жительница Перми выставила на продажу мобильный планетарий для проведения выездных уроков астрономии и виртуальных путешествий в космос. Стоимость — 150 тысяч рублей. В цену входят трехметровая надувная палатка и комплект оборудования для показа фильмов про космос. «Выездной планетарий раскладывается всего за несколько минут, а специально подготовленное видео проецируется на надувной купол из специальной ткани. Эффект присутствия создается за счет панорамной картинки и качественного звука. Хорошо подойдет также для центров развлечений, на выездные мероприятия, для аниматоров на праздники. Цена — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что срок окупаемости планетария составляет около двух месяцев. Примерный вес всего оборудования — 80 килограммов. В подарок автор объявления готова отдать флеш-карту с фильмами и мультфильмами. Продавец утверждает, что мобильный планетарий окупится за два месяца Фото: сайт «Авито»

Жительница Перми выставила на продажу мобильный планетарий для проведения выездных уроков астрономии и виртуальных путешествий в космос. Стоимость — 150 тысяч рублей. В цену входят трехметровая надувная палатка и комплект оборудования для показа фильмов про космос. «Выездной планетарий раскладывается всего за несколько минут, а специально подготовленное видео проецируется на надувной купол из специальной ткани. Эффект присутствия создается за счет панорамной картинки и качественного звука. Хорошо подойдет также для центров развлечений, на выездные мероприятия, для аниматоров на праздники. Цена — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что срок окупаемости планетария составляет около двух месяцев. Примерный вес всего оборудования — 80 килограммов. В подарок автор объявления готова отдать флеш-карту с фильмами и мультфильмами.