25 июня 2023
24 июня 2023

Пермячка продает надувную палатку для виртуальных полетов в космос. Фото

Жительница Перми за 150 тысяч рублей продает мобильный планетарий
© Служба новостей «URA.RU»
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Видео проецируется на надувной купол из специальной ткани Фото:

Жительница Перми выставила на продажу мобильный планетарий для проведения выездных уроков астрономии и виртуальных путешествий в космос. Стоимость — 150 тысяч рублей. В цену входят трехметровая надувная палатка и комплект оборудования для показа фильмов про космос.

«Выездной планетарий раскладывается всего за несколько минут, а специально подготовленное видео проецируется на надувной купол из специальной ткани. Эффект присутствия создается за счет панорамной картинки и качественного звука. Хорошо подойдет также для центров развлечений, на выездные мероприятия, для аниматоров на праздники. Цена — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что срок окупаемости планетария составляет около двух месяцев. Примерный вес всего оборудования — 80 килограммов. В подарок автор объявления готова отдать флеш-карту с фильмами и мультфильмами.

Продавец утверждает, что мобильный планетарий окупится за два месяца
Продавец утверждает, что мобильный планетарий окупится за два месяца
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Жительница Перми выставила на продажу мобильный планетарий для проведения выездных уроков астрономии и виртуальных путешествий в космос. Стоимость — 150 тысяч рублей. В цену входят трехметровая надувная палатка и комплект оборудования для показа фильмов про космос. «Выездной планетарий раскладывается всего за несколько минут, а специально подготовленное видео проецируется на надувной купол из специальной ткани. Эффект присутствия создается за счет панорамной картинки и качественного звука. Хорошо подойдет также для центров развлечений, на выездные мероприятия, для аниматоров на праздники. Цена — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что срок окупаемости планетария составляет около двух месяцев. Примерный вес всего оборудования — 80 килограммов. В подарок автор объявления готова отдать флеш-карту с фильмами и мультфильмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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