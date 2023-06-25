Жительница Перми выставила на продажу мобильный планетарий для проведения выездных уроков астрономии и виртуальных путешествий в космос. Стоимость — 150 тысяч рублей. В цену входят трехметровая надувная палатка и комплект оборудования для показа фильмов про космос.
«Выездной планетарий раскладывается всего за несколько минут, а специально подготовленное видео проецируется на надувной купол из специальной ткани. Эффект присутствия создается за счет панорамной картинки и качественного звука. Хорошо подойдет также для центров развлечений, на выездные мероприятия, для аниматоров на праздники. Цена — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что срок окупаемости планетария составляет около двух месяцев. Примерный вес всего оборудования — 80 килограммов. В подарок автор объявления готова отдать флеш-карту с фильмами и мультфильмами.
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