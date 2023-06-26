В Екатеринбурге обстреляли премиальный жилой комплекс

В ЖК «Монблан» неизвестный обстрелял окна одной из многоэтажек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге жильцы премиального ЖК «Монблан» на Ботанике обнаружили на окнах следы от пуль. Это происходит не первый раз, отмечают пострадавшие.

Следу от пуль появились на окнах лоджии на восьмом этаже одного из домов ЖК «Монблан» на улице Крестинского. По словам хозяйки, в момент инцидента она была в квартире, но не слышала, как трескаются стекла — увидела следы позднее. В прошлом году в ЖК уже устраивали стрельбу, но в полиции тогда не возбудили дело.

В УМВД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что ведут проверочные мероприятия по факту повреждения стекол. «Устанавливаются более подробные и точные обстоятельства случившегося», — отметили в полиции.