Скандальный блогер из Асбеста гулял босиком и в трусах перед суицидом

Свердловчане сообщили о странном поведении блогера по прозвищу Бульдозер перед суицидом

Блогер в последнее время критиковал систему ЖКХ в Асбесте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скандальный свердловский блогер Денис Елистратов по прозвищу Бульдозер вел себя странно перед суицидом. Очевидцы в группе «Асбест News» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что видели общественника гуляющим по городу босиком и в трусах.

«Видел его 23 числа, около десяти часов вечера. Шел босиком в одних трусах, укрывшись простыней. Удивился», — написал пользователь под ником Артем Михайлович.

Информацию о странном поведении мужчины подтвердила и асбестовский экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова. Она когда-то работала с покойным в одной команде, однако сотрудничество закончилось конфликтом.

«Да, пишут, что Дениса видели раздетым на улице, укутанного простыней. Другие видели его в разных концах города, наматывающего круги с собакой. А в ночь на воскресенье (когда нашли тело — прим.URA.RU) он не спал, посты писал. А я точно знаю по прошлой работе, что, если он долго не поспит, то вообще ничего не соображает», — рассказала Крылова. Она добавила, что и сама видела экс-соратника гулящим в субботу, накануне трагедии.

Бывший депутат уточнила, что не верит в версию убийства Бульдозера, поскольку не видит явных причин. «В последнее время он критиковал ЖКХ — то мусорку, то остановку, но делал это лайтово, не называя фамилий, без политических призывов, не требуя отставок. Не думаю, что какие-то враги могли его убить», — считает Крылова.

Тело Дениса Елистратова было найдено в его квартире 25 июня. Источник агентства сообщил, что основная версия гибели мужчины — суицид. По неподтвержденной информации, у блогера имелось психическое заболевание.