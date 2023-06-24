В Свердловской области в квартире нашли труп скандального блогера

В Асбесте в квартире нашли тело общественника Дениса Елистратова

25 июня 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Тело Дениса Елистратова нашли в собственной квартире (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) 25 июня в собственной квартире нашли тело блогера-общественника Дениса Елистратова по прозвищу «Бульдозер», который в 2021 году конфликтовал с экс-депутатом от партии КПРФ Натальей Крыловой из-за ее политических взглядов. Информацию о смерти мужчины URA.RU подтвердили в силовых структурах. «Сегодня в квартире нашли тело Дениса Елистратова», — рассказал собеседник агентства. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU сообщили, что смерть Елистратова не носит криминальный характер. Мужчине было 43 года, пояснили агентству в ГУ МВД по Свердловской области. Следователи организовали проверку по факту гибели общественника. Летом 2021 года Елистратов заявил, что получает угрозы от асбестовского экс-депутата Натальи Крыловой и бывшего участкового Александра Применко. По словам Елистратова, разногласия у него с Крыловой возникли на политической почве. Он считал, что Крылова «разрушает российскую государственность на благо геополитических конкурентов». Сама Крылова подтвердила факт конфликта, но добавила, что ранее пострадала от действий Елистратова. После этого «Бульдозер» обвинил Наталью Крылову и ее соратников в том, что они бьют ему окна. Однако Крылова эту информацию опровергла.

В Асбесте (Свердловская область) 25 июня в собственной квартире нашли тело блогера-общественника Дениса Елистратова по прозвищу «Бульдозер», который в 2021 году конфликтовал с экс-депутатом от партии КПРФ Натальей Крыловой из-за ее политических взглядов. Информацию о смерти мужчины URA.RU подтвердили в силовых структурах. «Сегодня в квартире нашли тело Дениса Елистратова», — рассказал собеседник агентства. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU сообщили, что смерть Елистратова не носит криминальный характер. Мужчине было 43 года, пояснили агентству в ГУ МВД по Свердловской области. Следователи организовали проверку по факту гибели общественника. Летом 2021 года Елистратов заявил, что получает угрозы от асбестовского экс-депутата Натальи Крыловой и бывшего участкового Александра Применко. По словам Елистратова, разногласия у него с Крыловой возникли на политической почве. Он считал, что Крылова «разрушает российскую государственность на благо геополитических конкурентов». Сама Крылова подтвердила факт конфликта, но добавила, что ранее пострадала от действий Елистратова. После этого «Бульдозер» обвинил Наталью Крылову и ее соратников в том, что они бьют ему окна. Однако Крылова эту информацию опровергла.