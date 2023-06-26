Скандальный свердловский блогер покончил с собой

Причиной смерти асбестовского блогера Елистратова по прозвищу «Бульдозер» стал суицид

Причины суицида блогера сейчас выясняют следователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной смерти скандального блогера-общественника Дениса Елистратова по прозвищу «Бульдозер», о которой сообщалось накануне, стало самоубийство. Трагедия произошла в городе Асбесте (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в силовой структуре.

«Есть основания подозревать, что причиной смерти Дениса Елистратова является суицид. Это определили криминалисты по ряду признаков», — сказал собеседник агентства. Он затруднился ответить, оставил ли блогер записку.

Тело Дениса Елистратова было найдено 25 июня в его собственной квартире в Асбесте. Мужчине было 43 года. Два года назад «Бульдозер» имел конфликт с экс-депутатом от партии КПРФ Натальей Крыловой. Причиной были разногласия в политических взглядах.