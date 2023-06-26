Скандальный свердловский блогер покончил с собой

Причиной смерти асбестовского блогера Елистратова по прозвищу «Бульдозер» стал суицид
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Причины суицида блогера сейчас выясняют следователи Фото:

Причиной смерти скандального блогера-общественника Дениса Елистратова по прозвищу «Бульдозер», о которой сообщалось накануне, стало самоубийство. Трагедия произошла в городе Асбесте (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в силовой структуре.

«Есть основания подозревать, что причиной смерти Дениса Елистратова является суицид. Это определили криминалисты по ряду признаков», — сказал собеседник агентства. Он затруднился ответить, оставил ли блогер записку.

Тело Дениса Елистратова было найдено 25 июня в его собственной квартире в Асбесте. Мужчине было 43 года. Два года назад «Бульдозер» имел конфликт с экс-депутатом от партии КПРФ Натальей Крыловой. Причиной были разногласия в политических взглядах.

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Причиной смерти скандального блогера-общественника Дениса Елистратова по прозвищу «Бульдозер», о которой сообщалось накануне, стало самоубийство. Трагедия произошла в городе Асбесте (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в силовой структуре. «Есть основания подозревать, что причиной смерти Дениса Елистратова является суицид. Это определили криминалисты по ряду признаков», — сказал собеседник агентства. Он затруднился ответить, оставил ли блогер записку. Тело Дениса Елистратова было найдено 25 июня в его собственной квартире в Асбесте. Мужчине было 43 года. Два года назад «Бульдозер» имел конфликт с экс-депутатом от партии КПРФ Натальей Крыловой. Причиной были разногласия в политических взглядах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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