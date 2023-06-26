В нацпарке «Таганай» в Златоусте открыли бесплатные стоянки для туристов

В национальном парке «Таганай» в Златоусте Челябинской области открыли бесплатные стоянки для туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка.
«Действие особого противопожарного режима прекращено, и бесплатные стоянки на территории национального парка вновь открыты. Установить палатку и развести костер сейчас можно у Горбатого моста, а также на стоянках „Веселый ключ“ и „Гарбера“», — сообщили в пресс-службе.
Сотрудники национального парка «Таганай» напоминают, что осторожность в обращении с огнем никто не отменял. Когда покидаете лагерь, нужно помнить правило трех «п»: пролить, перемешать, проверить. Только тогда ваш костер не станет причиной пожара.
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