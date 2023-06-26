В Челябинске пройдет Всероссийская олимпиада по робототехнике

Алексей Текслер откроет соревнования юных робототехников 28 июня
В Челябинске 28 июня состоится Всероссийская олимпиада по робототехнике. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба челябинского губернатора.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 июня примет участие в открытии ХХ Российской робототехнической олимпиады. За победу в олимпиаде будут бороться более 360 команд лучших робототехников в возрасте от 6 до 19 лет из 42 субъектов России», — сообщила пресс-служба.
Соревнование будет проводиться в региональном центре спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Лидии Скобликовой по адресу: Челябинск, ул. Труда, 187-а. Начало в 11:00.
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