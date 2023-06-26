26 июня 2023

В Челябинской области пройдет международный фестиваль моды. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
На фестивале покажут эксклюзивные модели одежды и организуют шоурум Фото:

Ежегодный международный фестиваль моды и музыки пройдет 30 июня в Магнитогорске Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«В этом году темой фестиваля станет „Тема без темы“. Свои коллекции представят дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Сибая, Киргизии, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказали в пресс-службе.

В рамках фестиваля покажут эксклюзивную одежду российских дизайнеров, а также организуют шоурум одежды, которую гости мероприятия смогут приобрести сразу после показа. Фестиваль пройдет в новом городском парке «Притяжение», который объединяет ряд глобальных объектов социальной инфраструктуры.

Начало фестиваля — в 19 часов 30 июня
Начало фестиваля — в 19 часов 30 июня

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Ежегодный международный фестиваль моды и музыки пройдет 30 июня в Магнитогорске Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска. «В этом году темой фестиваля станет „Тема без темы“. Свои коллекции представят дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Сибая, Киргизии, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказали в пресс-службе. В рамках фестиваля покажут эксклюзивную одежду российских дизайнеров, а также организуют шоурум одежды, которую гости мероприятия смогут приобрести сразу после показа. Фестиваль пройдет в новом городском парке «Притяжение», который объединяет ряд глобальных объектов социальной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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