Ежегодный международный фестиваль моды и музыки пройдет 30 июня в Магнитогорске Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.
«В этом году темой фестиваля станет „Тема без темы“. Свои коллекции представят дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Сибая, Киргизии, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказали в пресс-службе.
В рамках фестиваля покажут эксклюзивную одежду российских дизайнеров, а также организуют шоурум одежды, которую гости мероприятия смогут приобрести сразу после показа. Фестиваль пройдет в новом городском парке «Притяжение», который объединяет ряд глобальных объектов социальной инфраструктуры.
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