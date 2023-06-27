В Челябинске упростят процесс строительства гаражей и многоуровневых парковок

Земельный участок сразу можно будет приобретать под возведение многоуровнего паркинга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске строительство гаражей и многоуровневых парковок будет включено в основные виды использования земельных участков. Землю сразу можно будет приобретать под возведение паркинга, минуя другие инстанции, рассказал на заседании городской думы главный архитектор города Павел Крутолапов.

«В основной вид разрешенного использования земельных участков включат хранение автотранспорта и гаражи, исключив их из вспомогательных видов разрешенного использования. Это позволит обеспечить строительство наземных гаражей и многоуровневых паркингов на отдельных земельных участках», — сообщил Крутолапов.

Ранее строить гараж или многоуровневый паркинг можно было только недалеко от дома или офисного здания (основной вид использования земли). Теперь не будет такой необходимости, ведь при приобретении участка это будет включено в основной вид его использования. Из дополнительных видов использования данная категория будет исключена.

Крутолапов подчеркнул, подобное новшество повысит инвестиционную привлекательность для проектов о комплексном развитии территорий (КРТ). Кроме того, вопрос призван помочь решить проблему с дефицитом гаражей и парковочных мест в новых ЖК.