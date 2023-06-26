В ХМАО дочка «Газпрома» продает баню по цене двухкомнатной квартиры

«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») продает баню в поселке Лыхма Белоярского района. Представитель продавца сообщил агентству, что начальная цена на торгах составит порядка 5,7 миллионов рублей.
«Площадь одноэтажного здания 418 квадратных метров, баня вмещает 30 человек. Стены утепленные: из бруса облицованные кирпичом, стартовая цена лота — 5 790 000 рублей», — сообщил продавец.
Здание размещено на большом земельном участке в 1, 5 тысячи квадратных метров. Аукцион пройдет 5 июля на электронной торговой площадке.
Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставило на торги кирпичный завод в Югорске (ХМАО) за полмиллиарда рублей. Производственный комплекс занимает территорию более 80 тысяч квадратных метров.
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