В Тюменской области подросток без прав решил покатать своего брата и попал в ДТП

27 июня 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Подростков с различными травмами доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Шорохово (Тюменская область, Исетский район) 12-летний подросток без прав решил покатать своего 11-летнего брата и попал в аварию. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Ялуторовска со ссылкой на ГИБДД. «В селе Шорохово произошло столкновение скутера с автомобилем. Скутером управлял 12-летний парень без прав. Транспортное средства подросток взял с разрешения отца, чтобы прокатить своего 11-летнего брата. После столкновения дети с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщает администрация города. В результате этого на отца несовершеннолетнего водителя был составлен документ за передачу транспортного средства лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.

В селе Шорохово (Тюменская область, Исетский район) 12-летний подросток без прав решил покатать своего 11-летнего брата и попал в аварию. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Ялуторовска со ссылкой на ГИБДД. «В селе Шорохово произошло столкновение скутера с автомобилем. Скутером управлял 12-летний парень без прав. Транспортное средства подросток взял с разрешения отца, чтобы прокатить своего 11-летнего брата. После столкновения дети с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщает администрация города. В результате этого на отца несовершеннолетнего водителя был составлен документ за передачу транспортного средства лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.