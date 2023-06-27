В Тюменской области подросток без прав решил покатать своего брата и попал в ДТП

В селе Шорохово (Тюменская область, Исетский район) 12-летний подросток без прав решил покатать своего 11-летнего брата и попал в аварию. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Ялуторовска со ссылкой на ГИБДД.
«В селе Шорохово произошло столкновение скутера с автомобилем. Скутером управлял 12-летний парень без прав. Транспортное средства подросток взял с разрешения отца, чтобы прокатить своего 11-летнего брата. После столкновения дети с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщает администрация города.
В результате этого на отца несовершеннолетнего водителя был составлен документ за передачу транспортного средства лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.
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