В Тюменской области подросток без прав решил покатать своего брата и попал в ДТП

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Пляж Голубые озера. Курган , голубые озера, дпс
Подростков с различными травмами доставили в больницу Фото:

В селе Шорохово (Тюменская область, Исетский район) 12-летний подросток без прав решил покатать своего 11-летнего брата и попал в аварию. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Ялуторовска со ссылкой на ГИБДД.

«В селе Шорохово произошло столкновение скутера с автомобилем. Скутером управлял 12-летний парень без прав. Транспортное средства подросток взял с разрешения отца, чтобы прокатить своего 11-летнего брата. После столкновения дети с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщает администрация города.

В результате этого на отца несовершеннолетнего водителя был составлен документ за передачу транспортного средства лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.

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В селе Шорохово (Тюменская область, Исетский район) 12-летний подросток без прав решил покатать своего 11-летнего брата и попал в аварию. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Ялуторовска со ссылкой на ГИБДД. «В селе Шорохово произошло столкновение скутера с автомобилем. Скутером управлял 12-летний парень без прав. Транспортное средства подросток взял с разрешения отца, чтобы прокатить своего 11-летнего брата. После столкновения дети с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщает администрация города. В результате этого на отца несовершеннолетнего водителя был составлен документ за передачу транспортного средства лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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