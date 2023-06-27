27 июня 2023

WSJ: Россия готова победить Саудовскую Аравию в битве за рынок нефти Китая

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Саид отметила, что Индия и КНР лишь формально занимают нейтральную позицию Фото:
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Россия близка к тому, чтобы обогнать Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай. Такое мнение выразила корреспондент ближневосточного бюро The Wall Street Journal, освещающая вопросы энергетики, Саммер Саид.

«Россия находится на пороге того, чтобы обогнать Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, что свидетельствует об ограниченности влияния королевства на мировые рынки, перевернутые конфликтом на Украине», — написала Саид в статье для WSJ. Она отметила, что все признаки указывают на то, что РФ вырвется вперед, а затем укрепит свое лидерство в КНР в ближайшие месяцы.

Обозреватель WSJ также подчеркнула, что Индия и Китай лишь формально занимают нейтральную позицию в конфликте. Тем не менее, торговля нефтью в Азии продолжает приносить Москве миллиарды, необходимые для финансирования вооруженных сил.

После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд ограничительных мер против России. Евросоюз ввел 23 июня 11-й пакет санкций, основная часть которых направлена на пресечение их обхода. Британская газета The Times заявила, что Запад должен смириться с тем, что Москва совершила исторический разворот от Европы на Восток. ЕС должен адаптироваться к новым условиям, поскольку российская экономика держится хорошо, чего «нельзя сказать о западной».

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Россия близка к тому, чтобы обогнать Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай. Такое мнение выразила корреспондент ближневосточного бюро The Wall Street Journal, освещающая вопросы энергетики, Саммер Саид. «Россия находится на пороге того, чтобы обогнать Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, что свидетельствует об ограниченности влияния королевства на мировые рынки, перевернутые конфликтом на Украине», — написала Саид в статье для WSJ. Она отметила, что все признаки указывают на то, что РФ вырвется вперед, а затем укрепит свое лидерство в КНР в ближайшие месяцы. Обозреватель WSJ также подчеркнула, что Индия и Китай лишь формально занимают нейтральную позицию в конфликте. Тем не менее, торговля нефтью в Азии продолжает приносить Москве миллиарды, необходимые для финансирования вооруженных сил. После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд ограничительных мер против России. Евросоюз ввел 23 июня 11-й пакет санкций, основная часть которых направлена на пресечение их обхода. Британская газета The Times заявила, что Запад должен смириться с тем, что Москва совершила исторический разворот от Европы на Восток. ЕС должен адаптироваться к новым условиям, поскольку российская экономика держится хорошо, чего «нельзя сказать о западной».
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