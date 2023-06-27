В Тюмени с начала июля будет +30 градусов
В Тюмени на выходных с 1 июля обещают погоду до +30 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«В Тюмени с 1 июля ожидается от +23 до +30 градусов в дневное время суток. Порывы ветра будут в районе 10-12 метров в секунду. День будет облачный», — сообщают синоптики.
Также жаркая погода будет стоять 2 июля. По прогнозу днем будет +26…+29 градусов. Ветер ожидается 9-11 метров в секунду. На эти два дня осадков не обещают.
Ранее URA.RU писало, что жаркая погода придет в Тюмень с началом июля. Уже третьего числа столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
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