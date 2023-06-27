27 июня 2023

Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется жара. Скрин

В Тюмени с начала июля обещают +30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, лето, набережная тюмени, набережная туры, река тура
В Тюмени с начала июля будет +30 градусов Фото:

В Тюмени на выходных с 1 июля обещают погоду до +30 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«В Тюмени с 1 июля ожидается от +23 до +30 градусов в дневное время суток. Порывы ветра будут в районе 10-12 метров в секунду. День будет облачный», — сообщают синоптики.

Также жаркая погода будет стоять 2 июля. По прогнозу днем будет +26…+29 градусов. Ветер ожидается 9-11 метров в секунду. На эти два дня осадков не обещают.

Ранее URA.RU писало, что жаркая погода придет в Тюмень с началом июля. Уже третьего числа столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на выходных с 1 июля обещают погоду до +30 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Тюмени с 1 июля ожидается от +23 до +30 градусов в дневное время суток. Порывы ветра будут в районе 10-12 метров в секунду. День будет облачный», — сообщают синоптики. Также жаркая погода будет стоять 2 июля. По прогнозу днем будет +26…+29 градусов. Ветер ожидается 9-11 метров в секунду. На эти два дня осадков не обещают. Ранее URA.RU писало, что жаркая погода придет в Тюмень с началом июля. Уже третьего числа столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...