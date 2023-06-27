Reuters: часть компаний из КНР приостановила поставки в Россию на фоне мятежа Пригожина

28 июня 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Китайские предприниматели опасаются, что у них могут быть проблемы из-за мятежа Пригожина Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Часть бизнесменов из Китая заморозили поставки товаров в Россию на фоне вооруженного мятежа, организатором которого выступил основатель частной армии, предприниматель Евгений Пригожин. Даже после урегулирования конфликта некоторые китайские производители остаются в стороне, заявил глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй. «Мы думали, что возникнут большие проблемы. <…> Некоторые бизнесмены до сих пор остаются в стороне из-за неопределенности в будущем», — цитирует Reuters слова Шэнь Мухуэйя. По данным издания, в число предпринимателей, приостановивших поставки в РФ, вошли производители автозапчастей, одежды и оборудования. После подавления вооруженного мятежа российский глава Владимир Путин предоставил несколько вариантов бойцам армии Пригожина, которые включали контракт с Минобороны России, возвращение домой и отправку в Белоруссию. По сведениям RT, Пригожин выбрал последний вариант. Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране. Информация об это появилась на сайте МИД РФ.

Часть бизнесменов из Китая заморозили поставки товаров в Россию на фоне вооруженного мятежа, организатором которого выступил основатель частной армии, предприниматель Евгений Пригожин. Даже после урегулирования конфликта некоторые китайские производители остаются в стороне, заявил глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй. «Мы думали, что возникнут большие проблемы. <…> Некоторые бизнесмены до сих пор остаются в стороне из-за неопределенности в будущем», — цитирует Reuters слова Шэнь Мухуэйя. По данным издания, в число предпринимателей, приостановивших поставки в РФ, вошли производители автозапчастей, одежды и оборудования. После подавления вооруженного мятежа российский глава Владимир Путин предоставил несколько вариантов бойцам армии Пригожина, которые включали контракт с Минобороны России, возвращение домой и отправку в Белоруссию. По сведениям RT, Пригожин выбрал последний вариант. Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране. Информация об это появилась на сайте МИД РФ.