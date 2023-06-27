27 июня 2023

Reuters: часть компаний из КНР приостановила поставки в Россию на фоне мятежа Пригожина

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Китайские предприниматели опасаются, что у них могут быть проблемы из-за мятежа Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Часть бизнесменов из Китая заморозили поставки товаров в Россию на фоне вооруженного мятежа, организатором которого выступил основатель частной армии, предприниматель Евгений Пригожин. Даже после урегулирования конфликта некоторые китайские производители остаются в стороне, заявил глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй.

«Мы думали, что возникнут большие проблемы. <…> Некоторые бизнесмены до сих пор остаются в стороне из-за неопределенности в будущем», — цитирует Reuters слова Шэнь Мухуэйя. По данным издания, в число предпринимателей, приостановивших поставки в РФ, вошли производители автозапчастей, одежды и оборудования.

После подавления вооруженного мятежа российский глава Владимир Путин предоставил несколько вариантов бойцам армии Пригожина, которые включали контракт с Минобороны России, возвращение домой и отправку в Белоруссию. По сведениям RT, Пригожин выбрал последний вариант. Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране. Информация об это появилась на сайте МИД РФ.

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Часть бизнесменов из Китая заморозили поставки товаров в Россию на фоне вооруженного мятежа, организатором которого выступил основатель частной армии, предприниматель Евгений Пригожин. Даже после урегулирования конфликта некоторые китайские производители остаются в стороне, заявил глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй. «Мы думали, что возникнут большие проблемы. <…> Некоторые бизнесмены до сих пор остаются в стороне из-за неопределенности в будущем», — цитирует Reuters слова Шэнь Мухуэйя. По данным издания, в число предпринимателей, приостановивших поставки в РФ, вошли производители автозапчастей, одежды и оборудования. После подавления вооруженного мятежа российский глава Владимир Путин предоставил несколько вариантов бойцам армии Пригожина, которые включали контракт с Минобороны России, возвращение домой и отправку в Белоруссию. По сведениям RT, Пригожин выбрал последний вариант. Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране. Информация об это появилась на сайте МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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