Китай отреагировал на мятеж Пригожина в России

КНР выразила поддержку России после мятежа Пригожина

КНР подтвердила заинтересованность в сплоченности и процветании России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране после вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня», — говорится в заявлении по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с главой МИД КНР Цинь Ганом и его заместителем Ма Чжаосюем в Пекине на официальном сайте МИД РФ. Там отмечается, что КНР подтвердила заинтересованность в сплоченности и процветании России.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его частной армии. Минобороны сразу опровергло заявления и назвало их провокацией. Пригожин заявил, что будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя по статье о призыве к вооруженному мятежу.

Пригожин сообщил, что бойцы его частной армии вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. После этого в некоторых регионах власти ввели режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее мятежом и пообещал защитить страну от внутреннего предательства. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность подавить мятеж Пригожина.

Бизнесмен отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.