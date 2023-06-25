Китай отреагировал на мятеж Пригожина в России

КНР выразила поддержку России после мятежа Пригожина
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая, российско-китайские отношения
КНР подтвердила заинтересованность в сплоченности и процветании России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране после вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня», — говорится в заявлении по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с главой МИД КНР Цинь Ганом и его заместителем Ма Чжаосюем в Пекине на официальном сайте МИД РФ. Там отмечается, что КНР подтвердила заинтересованность в сплоченности и процветании России.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его частной армии. Минобороны сразу опровергло заявления и назвало их провокацией. Пригожин заявил, что будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя по статье о призыве к вооруженному мятежу.

Пригожин сообщил, что бойцы его частной армии вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. После этого в некоторых регионах власти ввели режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее мятежом и пообещал защитить страну от внутреннего предательства. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность подавить мятеж Пригожина.

Бизнесмен отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

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Китай выразил поддержку действиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране после вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. «Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня», — говорится в заявлении по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с главой МИД КНР Цинь Ганом и его заместителем Ма Чжаосюем в Пекине на официальном сайте МИД РФ. Там отмечается, что КНР подтвердила заинтересованность в сплоченности и процветании России. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его частной армии. Минобороны сразу опровергло заявления и назвало их провокацией. Пригожин заявил, что будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя по статье о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин сообщил, что бойцы его частной армии вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. После этого в некоторых регионах власти ввели режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее мятежом и пообещал защитить страну от внутреннего предательства. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность подавить мятеж Пригожина. Бизнесмен отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.
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Ссылки по теме
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