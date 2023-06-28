В Тюмени детям станет сложнее добираться до школы

Тюменцы высказали недовольство из-за изменений в маршруте автобуса №85 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Тюмени высказали недовольство из-за изменений в маршруте автобуса №85. Как сообщили жители микрорайона Утешево, теперь детям придется ездить до школы №51 с пересадками из-за исключения некоторых остановок из маршрута. Об этом тюменцы сообщили в официальной группе администрации города «Тюмень — наш дом» в социальной сети «ВКонтакте».

«А дети в школу №51 на остановке с Учхоза пешком теперь ходить будут? Или они должны на двух автобусах с пересадками через Дом Обороны ездить? Пешком через такую трассу теперь ходить будет очень опасно», — написала тюменка Ольга Богданова в комментария к посту об изменении маршрута.

Также другие жители отметили неудобность нового маршрута. «Как ребенка в сад возить? Я из Утешево должна доехать до Дома Обороны, потом вернуться на Авторемонтную», — прокомментировала Катерина Мажарова.

Как указано в сообщении мэрии, со 2 июля 2023 года из маршрута исключат остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении.

Официальная группа мэрии ответила комментаторам, что в маршруте автобуса будут предусмотрены рейсы до школы. Также на улице Медовая обустроят две остановки. «На улице Медовая будет обустроено два остановочных пункта при движении в центральную часть города, на которых после обустройства будет обеспечена посадка/высадка пассажиров автобусами маршрута №85. Один из остановочных пунктов будет расположен в районе улицы Аграрная, в непосредственной близости от остановочного пункта „Учхоз“ в направлении а/д „Обход г. Тюмени“. При этом расписанием движения автобусов маршрута №85 будут предусмотрены рейсы до школы №51», — ответили комментаторам в группе «Тюмень — наш дом».