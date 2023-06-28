28 июня 2023

Из Челябинска в аэропорт Внуково возобновляются перелеты на «Победе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Победа» возобновит ежедневные рейсы до аэропорта Внуково Фото:

Из Челябинска в московский аэропорт Внуково с 1 июля возобновляются перелеты авиакомпанией «Победа». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова.

«С 1 июля возвращается программа полетов в аэропорт Внуково Москвы с ежедневной частотой. В среду и воскресенье вылет из Челябинска в 19:20, прибытие во Внуково в 20:05. В остальные дни вылет из столицы региона в 05:40, прибытие во Москву в 06:20», — сообщили в пресс-службе.

Будут осуществляться ежедневные перелеты из Внуково в Баландино: вылет в 23:50, прибытие в 04:20. Кроме того, «Победа» организует ежедневные рейсы до Шереметьево: вылет в 05:50 и 22:00, прибытие в пункт назначение в 06:40 и 22:40. Обратные рейсы в Челябинск: вылет в 08:15 и 23:20, прибытие в 12:40 и 03:45.

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Из Челябинска в московский аэропорт Внуково с 1 июля возобновляются перелеты авиакомпанией «Победа». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова. «С 1 июля возвращается программа полетов в аэропорт Внуково Москвы с ежедневной частотой. В среду и воскресенье вылет из Челябинска в 19:20, прибытие во Внуково в 20:05. В остальные дни вылет из столицы региона в 05:40, прибытие во Москву в 06:20», — сообщили в пресс-службе. Будут осуществляться ежедневные перелеты из Внуково в Баландино: вылет в 23:50, прибытие в 04:20. Кроме того, «Победа» организует ежедневные рейсы до Шереметьево: вылет в 05:50 и 22:00, прибытие в пункт назначение в 06:40 и 22:40. Обратные рейсы в Челябинск: вылет в 08:15 и 23:20, прибытие в 12:40 и 03:45.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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