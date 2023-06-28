Депутат Тюменской областной думы попал в одну компанию с Собяниным и Якушевым

Альберт Суфианов стал почетным гражданином Тюменской области

29 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Альберту Суфианову присвоено звание почетного гражданина Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутату регионального парламента Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову присвоили звания «Почетный гражданин Тюменской области». Решение об этом было принято на заседании Тюменской областной думы. Ранее в список почетных граждан региона были включены бывшие губернаторы Тюменской области Сергей Собянин (сейчас мэр Москвы) и Владимир Якушев (полномочный представитель президента России в УрФО). «Предлагается присвоить звание „Почетный гражданин Тюменской области“ Логинову Михаилу Александровичу — начальнику ФГКОУ „Тюменское президентское кадетское училище“. И Суфианову Альберту Акрамовичу — главному врачу ФГБУ „Федеральный центр нейрохирургии“ Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень)», — указано в постановлении, принятом депутатами Тюменской областной думы во время заседания. По данным на 29 июня 2023 года, в списке почетных граждан Тюменской области значатся 23 фамилии. Первым почетным гражданином Тюменской области стал бывший губернатор региона Сергей Собянин.

Депутату регионального парламента Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову присвоили звания «Почетный гражданин Тюменской области». Решение об этом было принято на заседании Тюменской областной думы. Ранее в список почетных граждан региона были включены бывшие губернаторы Тюменской области Сергей Собянин (сейчас мэр Москвы) и Владимир Якушев (полномочный представитель президента России в УрФО). «Предлагается присвоить звание „Почетный гражданин Тюменской области“ Логинову Михаилу Александровичу — начальнику ФГКОУ „Тюменское президентское кадетское училище“. И Суфианову Альберту Акрамовичу — главному врачу ФГБУ „Федеральный центр нейрохирургии“ Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень)», — указано в постановлении, принятом депутатами Тюменской областной думы во время заседания. По данным на 29 июня 2023 года, в списке почетных граждан Тюменской области значатся 23 фамилии. Первым почетным гражданином Тюменской области стал бывший губернатор региона Сергей Собянин.