28 июня 2023

Депутат Тюменской областной думы попал в одну компанию с Собяниным и Якушевым

Альберт Суфианов стал почетным гражданином Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета тюменской областной думы по социальной политике. Тюмень , суфианов альберт
Альберту Суфианову присвоено звание почетного гражданина Тюменской области Фото:

Депутату регионального парламента Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову присвоили звания «Почетный гражданин Тюменской области». Решение об этом было принято на заседании Тюменской областной думы. Ранее в список почетных граждан региона были включены бывшие губернаторы Тюменской области Сергей Собянин (сейчас мэр Москвы) и Владимир Якушев (полномочный представитель президента России в УрФО).

«Предлагается присвоить звание „Почетный гражданин Тюменской области“ Логинову Михаилу Александровичу — начальнику ФГКОУ „Тюменское президентское кадетское училище“. И Суфианову Альберту Акрамовичу — главному врачу ФГБУ „Федеральный центр нейрохирургии“ Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень)», — указано в постановлении, принятом депутатами Тюменской областной думы во время заседания.

По данным на 29 июня 2023 года, в списке почетных граждан Тюменской области значатся 23 фамилии. Первым почетным гражданином Тюменской области стал бывший губернатор региона Сергей Собянин.

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Депутату регионального парламента Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову присвоили звания «Почетный гражданин Тюменской области». Решение об этом было принято на заседании Тюменской областной думы. Ранее в список почетных граждан региона были включены бывшие губернаторы Тюменской области Сергей Собянин (сейчас мэр Москвы) и Владимир Якушев (полномочный представитель президента России в УрФО). «Предлагается присвоить звание „Почетный гражданин Тюменской области“ Логинову Михаилу Александровичу — начальнику ФГКОУ „Тюменское президентское кадетское училище“. И Суфианову Альберту Акрамовичу — главному врачу ФГБУ „Федеральный центр нейрохирургии“ Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень)», — указано в постановлении, принятом депутатами Тюменской областной думы во время заседания. По данным на 29 июня 2023 года, в списке почетных граждан Тюменской области значатся 23 фамилии. Первым почетным гражданином Тюменской области стал бывший губернатор региона Сергей Собянин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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