Жительница Березников лишилась квартиры из-за одного звонка

Мошенники вынудили пенсионерку из Березников продать квартиру

29 июня 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Аферисты заверили, что ее квартира уже продана по доверенности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телефонные мошенники обманом заставили 69-летнюю жительницу Березников в Пермском крае продать квартиру. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, ее заверили, что жилье уже ей не принадлежит, а если заключить еще один договор купли-продажи, то Росреестр оба признает недействительными. И дали список риелторов. «Женщине сообщили, что ее квартира продана по генеральной доверенности на основании медицинской справки о ее недееспособности, поэтому сейчас ее необходимо продать, тогда в Росреестре окажутся оба договора и их признают недействительными. После разговора в мессенджер потерпевшей прислали список риелторов. Она обратилась к одному из них, и он помог с продажей квартиры», — говорится в сообщении. После того, как пенсионерка перевела вырученные деньги с квартиры деньги на указанные счета, в мессенджере ей пришло сообщение о том, что «права на жилье будут восстановлены». Подвох она заподозрила только после того, как новые собственники попросили освободить квартиру. Также мошенники вынудили женщину оформить четыре кредита. Один из них — под залог автомобиля. Всего за месяц у нее выманили четыре млн рублей.

Телефонные мошенники обманом заставили 69-летнюю жительницу Березников в Пермском крае продать квартиру. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, ее заверили, что жилье уже ей не принадлежит, а если заключить еще один договор купли-продажи, то Росреестр оба признает недействительными. И дали список риелторов. «Женщине сообщили, что ее квартира продана по генеральной доверенности на основании медицинской справки о ее недееспособности, поэтому сейчас ее необходимо продать, тогда в Росреестре окажутся оба договора и их признают недействительными. После разговора в мессенджер потерпевшей прислали список риелторов. Она обратилась к одному из них, и он помог с продажей квартиры», — говорится в сообщении. После того, как пенсионерка перевела вырученные деньги с квартиры деньги на указанные счета, в мессенджере ей пришло сообщение о том, что «права на жилье будут восстановлены». Подвох она заподозрила только после того, как новые собственники попросили освободить квартиру. Также мошенники вынудили женщину оформить четыре кредита. Один из них — под залог автомобиля. Всего за месяц у нее выманили четыре млн рублей.