В четырех челябинских городах объявили режим «черного неба»

В Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Режим «черного неба» объявили в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четырех городах Челябинской области объявили режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) продлятся с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня ожидается режим НМУ. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе.

Промышленные предприятия приостановят часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы усилят контроль за предприятиями. Минэкологии круглосуточно мониторит показатели качества воздуха.