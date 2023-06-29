В четырех челябинских городах объявили режим «черного неба»

В четырех городах Челябинской области объявили режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) продлятся с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня ожидается режим НМУ. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе.
Промышленные предприятия приостановят часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы усилят контроль за предприятиями. Минэкологии круглосуточно мониторит показатели качества воздуха.
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