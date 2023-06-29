В четырех челябинских городах объявили режим «черного неба»

В Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино ожидаются неблагоприятные метеоусловия
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Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму, эеология
Режим «черного неба» объявили в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино Фото:

В четырех городах Челябинской области объявили режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) продлятся с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня ожидается режим НМУ. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе.

Промышленные предприятия приостановят часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы усилят контроль за предприятиями. Минэкологии круглосуточно мониторит показатели качества воздуха.

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В четырех городах Челябинской области объявили режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) продлятся с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте с 01:00 29 июня до 19:00 30 июня ожидается режим НМУ. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — уточнили в пресс-службе. Промышленные предприятия приостановят часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы усилят контроль за предприятиями. Минэкологии круглосуточно мониторит показатели качества воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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