Всю рыбу мужчина отпустил обратно в озеро Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пермяк Александр Виликий похвастался уловом карпов, которых ему удалось поймать на озере в деревне Колупаево Пермского края. Общий вес пойманной рыбы составил больше 150 килограммов. Фотографии и видео мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«День рыболовства мы с напарником по рыбалке отметили в Колупаево. Красивое озеро, гостеприимный прием, и сильная крупная рыба! Самый крупный карп потянул на 10.300 кг. Всего было поймано больше 150 кг рыбы, вся отпущена обратно», — поделился радостью Виликий.

По словам рыбака, он с другом потратил около 30 кг различного прикорма. Именно с этим он связывает большое количество пойманной рыбы. Весь свой улов рыбак и его друг отпустили обратно в озеро.

Выловленный из озера карп Сообщество «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте»