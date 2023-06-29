Пермяк поймал больше 150 кг карпов и раскрыл место рыбалки. Фото, видео

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Клипарты. Сургут , река, лес, рыбак, рыбалка
Всю рыбу мужчина отпустил обратно в озеро Фото:

Пермяк Александр Виликий похвастался уловом карпов, которых ему удалось поймать на озере в деревне Колупаево Пермского края. Общий вес пойманной рыбы составил больше 150 килограммов. Фотографии и видео мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«День рыболовства мы с напарником по рыбалке отметили в Колупаево. Красивое озеро, гостеприимный прием, и сильная крупная рыба! Самый крупный карп потянул на 10.300 кг. Всего было поймано больше 150 кг рыбы, вся отпущена обратно», — поделился радостью Виликий.

По словам рыбака, он с другом потратил около 30 кг различного прикорма. Именно с этим он связывает большое количество пойманной рыбы. Весь свой улов рыбак и его друг отпустили обратно в озеро.

Выловленный из озера карп
Выловленный из озера карп

Вся рыба была отпущена обратно в озеро
Вся рыба была отпущена обратно в озеро

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Пермяк Александр Виликий похвастался уловом карпов, которых ему удалось поймать на озере в деревне Колупаево Пермского края. Общий вес пойманной рыбы составил больше 150 килограммов. Фотографии и видео мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «День рыболовства мы с напарником по рыбалке отметили в Колупаево. Красивое озеро, гостеприимный прием, и сильная крупная рыба! Самый крупный карп потянул на 10.300 кг. Всего было поймано больше 150 кг рыбы, вся отпущена обратно», — поделился радостью Виликий. По словам рыбака, он с другом потратил около 30 кг различного прикорма. Именно с этим он связывает большое количество пойманной рыбы. Весь свой улов рыбак и его друг отпустили обратно в озеро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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