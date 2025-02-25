Пермский миллиардер Репин выиграл суд с музеем современного искусства PERMM

Музей современного искусства PERMM не смог оспорить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 5,4 млн рублей в пользу владельца холдинга «Сатурн-Р» и миллиардера Александра Репина. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения, а жалобу музея без удовлетворения.
«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил. Решение Арбитражного суда Пермского края от 6 ноября 2024 года по делу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщается в судебной картотеке.
Музей PERMM арендовал ТЦ на Бульваре Гагарина с 2014 года. Осенью 2023-го фонды музея перевезли в помещение бывшего автосалона Mersedes-Benz по улице Крисанова, 4. Примерно через полгода Александр Репин потребовал от учреждения компенсировать расходы на приведение помещений в изначальное состояние.
Изначально бизнесмен оценил исковые требования в 16,8 млн рублей, позже они были снижены до 5,4 млн рублей. Арбитражный суд Пермского края встал на сторону миллиардера. Музей оспорил это решение, но повторно проиграл суд.
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