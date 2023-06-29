В Перми в ремонт тротуаров вмешались фармацевты

Конкурс по выбору подрядчика для ремонта пермских тротуаров приостановлен по жалобе фармкомпании

30 июня 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Ремонт тротуаров может и не начаться (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми конкурсная комиссия вынуждена приостановить отбор подрядчика для ремонта тротуаров в Мотовилихинском районе. ООО «СИДДХИ», занимающееся торговлей фармацевтической продукцией, подало жалобу в УФАС. В документе говорится, что заказчик — администрация Перми — установил ненадлежащий порядок оценки заявок, включив в критерии опыт участника конкурса не только в строительстве и ремонте, но и в содержании дорог. «Заказчиком должны оцениваться контракты участника конкурса на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог. Но в своей конкурсной документации заказчик установил, что будет оценивать, в том числе, контракты по содержанию дороги. Таким образом, показатель не стоимостного критерия предоставляет необоснованное преимущество отдельным хозяйствующим субъектам», — говорится в жалобе. Документ размещен на портале госзакупок. Тротуары на улице Крупской, о которых идет речь, должны быть отремонтированы до 15 сентября. Стоимость контракта более 10 млн рублей. Но на данный момент конкурс приостановлен до рассмотрения жалобы антимонопольным ведомством. ООО «СИДДХИ», согласно данным СБИС и других сервисов открытых данных, занимается оптовой продажей фармацевтической продукции и косметики. Среди дополнительных видов деятельности нет ни одного, связанного с ремонтом или строительством дорог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми конкурсная комиссия вынуждена приостановить отбор подрядчика для ремонта тротуаров в Мотовилихинском районе. ООО «СИДДХИ», занимающееся торговлей фармацевтической продукцией, подало жалобу в УФАС. В документе говорится, что заказчик — администрация Перми — установил ненадлежащий порядок оценки заявок, включив в критерии опыт участника конкурса не только в строительстве и ремонте, но и в содержании дорог. «Заказчиком должны оцениваться контракты участника конкурса на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог. Но в своей конкурсной документации заказчик установил, что будет оценивать, в том числе, контракты по содержанию дороги. Таким образом, показатель не стоимостного критерия предоставляет необоснованное преимущество отдельным хозяйствующим субъектам», — говорится в жалобе. Документ размещен на портале госзакупок. Тротуары на улице Крупской, о которых идет речь, должны быть отремонтированы до 15 сентября. Стоимость контракта более 10 млн рублей. Но на данный момент конкурс приостановлен до рассмотрения жалобы антимонопольным ведомством. ООО «СИДДХИ», согласно данным СБИС и других сервисов открытых данных, занимается оптовой продажей фармацевтической продукции и косметики. Среди дополнительных видов деятельности нет ни одного, связанного с ремонтом или строительством дорог.