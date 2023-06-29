29 июня 2023

В Тюменской области суд смягчил наказание угонщику, чей отец находится на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодому человеку запретили посещать массовые мероприятия Фото:

В Тюменской области суд при назначении наказания посчитал смягчающим обстоятельством тот факт, что отец обвиняемого находится в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Викуловского районного суда.

«Викуловский районный суд признал ранее судимого Вячеслава Б. (2005 года рождения) виновным в угоне автомобиля. Преступление совершенно 9 мая 2023 года, подсудимый был в нетрезвом состоянии. При определении вида и меры наказания суд учел личность преступника: он проживает в малообеспеченной семье, а его отец с сентября 2022 года находится в зоне проведения специальной военной операции», — сообщается на сайте суда.

Возвращаясь с празднования Дня Победы, обвиняемый увидел возле дома открытую Chevrolet Niva с ключами в замке зажигания. Молодой человек решил покататься, но, так как в баке было мало бензина, заехал на заправку.

На АЗС к автомобилю подошел хозяин машины. Угонщик выбежал из авто, но вскоре владелец его догнал, а затем передал сотрудникам полиции. По итогу парень получил ограничение свободы на два года и три месяца. Ему также запретили посещать места проведения массовых мероприятий.

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В Тюменской области суд при назначении наказания посчитал смягчающим обстоятельством тот факт, что отец обвиняемого находится в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Викуловского районного суда. «Викуловский районный суд признал ранее судимого Вячеслава Б. (2005 года рождения) виновным в угоне автомобиля. Преступление совершенно 9 мая 2023 года, подсудимый был в нетрезвом состоянии. При определении вида и меры наказания суд учел личность преступника: он проживает в малообеспеченной семье, а его отец с сентября 2022 года находится в зоне проведения специальной военной операции», — сообщается на сайте суда. Возвращаясь с празднования Дня Победы, обвиняемый увидел возле дома открытую Chevrolet Niva с ключами в замке зажигания. Молодой человек решил покататься, но, так как в баке было мало бензина, заехал на заправку. На АЗС к автомобилю подошел хозяин машины. Угонщик выбежал из авто, но вскоре владелец его догнал, а затем передал сотрудникам полиции. По итогу парень получил ограничение свободы на два года и три месяца. Ему также запретили посещать места проведения массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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