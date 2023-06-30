У Буданова осталась последняя надежда захватить Крым и Донбасс

30 июня 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов заявил, что позиция Киева по захвату Крыма и Донбасса неизменна Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова осталась единственная надежда на Бога в захвате Крыма и Донбасса. Об этом заявил он в интервью The Drive. «В таких вопросах такие гарантии может дать только Бог», — заявил Буданов в беседе c а мериканской газетой , отвечая на вопрос являются ли слова о цели захватить Крым и Донбасс гарантией. Он отметил, что позиция Украины неизменна. По словам Буданова, бойцы ВСУ сделают все, чтобы захват территорий произошел в 2023 году. «Мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год», — подчеркнул он. Ранее депутат европарламента Витольд Ян Ващиковский заявил, что Европа будет давить на Украину для заморозки конфликта, если украинские бойцы до октября 2023 года не покажут результаты контрнаступления. Президенту США Джо Байдену нужно подтолкнуть киевский режим к переговорам с Россией для мира и экономической стабильности в Штатах. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова в ходе референдума высказались за это решение. Власти России неоднократно заявляли, что Крым не станет фигурировать ни в каких политических торгах и его государственная принадлежность не оговаривается.

У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова осталась единственная надежда на Бога в захвате Крыма и Донбасса. Об этом заявил он в интервью The Drive. «В таких вопросах такие гарантии может дать только Бог», — заявил Буданов в беседе c американской газетой, отвечая на вопрос являются ли слова о цели захватить Крым и Донбасс гарантией. Он отметил, что позиция Украины неизменна. По словам Буданова, бойцы ВСУ сделают все, чтобы захват территорий произошел в 2023 году. «Мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год», — подчеркнул он. Ранее депутат европарламента Витольд Ян Ващиковский заявил, что Европа будет давить на Украину для заморозки конфликта, если украинские бойцы до октября 2023 года не покажут результаты контрнаступления. Президенту США Джо Байдену нужно подтолкнуть киевский режим к переговорам с Россией для мира и экономической стабильности в Штатах. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова в ходе референдума высказались за это решение. Власти России неоднократно заявляли, что Крым не станет фигурировать ни в каких политических торгах и его государственная принадлежность не оговаривается.