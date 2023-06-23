В российской разведке назвали избыточным интерес к судьбе Залужного и Буданова

Директор СВР Нарышкин: замена Залужного и Буданова не повлияет на ход СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, нарышкин сергей
Журналисты испытывают избыточный интерес к судьбам Залужного и Буданова, объявил Сергей Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Задачи спецоперации не будут меняться в случае замен главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО», — заявил Сергей Нарышкин в разговоре с ТАСС.

Новость по теме
Что известно о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного

В конце мая Россия нанесла удары по офису ГУР. После этого дня Буданов перестал показываться на публике. После тяжелого ранения он был отправлен на лечение в Берлин.

Залужный был ранен после ракетного удара России по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что после атаки он находился в критическом состоянии. Ему сделали трепанацию на черепе. СМИ писали, что после операции он не сможет выполнять свои обязанности.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задачи спецоперации не будут меняться в случае замен главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО», — заявил Сергей Нарышкин в разговоре с ТАСС. В конце мая Россия нанесла удары по офису ГУР. После этого дня Буданов перестал показываться на публике. После тяжелого ранения он был отправлен на лечение в Берлин. Залужный был ранен после ракетного удара России по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что после атаки он находился в критическом состоянии. Ему сделали трепанацию на черепе. СМИ писали, что после операции он не сможет выполнять свои обязанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...