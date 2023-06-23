В российской разведке назвали избыточным интерес к судьбе Залужного и Буданова

Директор СВР Нарышкин: замена Залужного и Буданова не повлияет на ход СВО

23 июня 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Журналисты испытывают избыточный интерес к судьбам Залужного и Буданова, объявил Сергей Нарышкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задачи спецоперации не будут меняться в случае замен главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО», — заявил Сергей Нарышкин в разговоре с ТАСС. Новость по теме Что известно о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного В конце мая Россия нанесла удары по офису ГУР. После этого дня Буданов перестал показываться на публике. После тяжелого ранения он был отправлен на лечение в Берлин. Залужный был ранен после ракетного удара России по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что после атаки он находился в критическом состоянии. Ему сделали трепанацию на черепе. СМИ писали, что после операции он не сможет выполнять свои обязанности.

Задачи спецоперации не будут меняться в случае замен главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО», — заявил Сергей Нарышкин в разговоре с ТАСС. В конце мая Россия нанесла удары по офису ГУР. После этого дня Буданов перестал показываться на публике. После тяжелого ранения он был отправлен на лечение в Берлин. Залужный был ранен после ракетного удара России по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что после атаки он находился в критическом состоянии. Ему сделали трепанацию на черепе. СМИ писали, что после операции он не сможет выполнять свои обязанности.