В российской разведке назвали избыточным интерес к судьбе Залужного и Буданова

Задачи спецоперации не будут меняться в случае замен главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО», — заявил Сергей Нарышкин в разговоре с ТАСС.
В конце мая Россия нанесла удары по офису ГУР. После этого дня Буданов перестал показываться на публике. После тяжелого ранения он был отправлен на лечение в Берлин.
Залужный был ранен после ракетного удара России по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что после атаки он находился в критическом состоянии. Ему сделали трепанацию на черепе. СМИ писали, что после операции он не сможет выполнять свои обязанности.
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