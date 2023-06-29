Евродепутат назвал срок заморозки конфликта Украины и России

Депутат европарламента Ващиковский: конфликт на Украине может быть заморожен до октября 2023 года
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ВСУ необходимо показать успех на поле боя, заявил Витольд Ян Ващиковский Фото:

Европа будет настаивать на заморозке украинского конфликта, если ВСУ до октября 2023 года не покажут успехов при контрнаступлении. Об этом заявил депутат европарламента Витольд Ян Ващиковский.

«Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией», — рассказал Ващиковский на саммите ЕС в Брюсселе. Его слова приводит украинское издание «УНИАН». Он уточнил, что есть страны, которым членство в ЕС нужнее, чем Украине. Ващиковский отметил, что Германии и Франции важнее возвращение России в мировую экономику, нежели вступление Киева в политическое объединение.

Ранее в американском издании Michigan Daily писали, что президенту США Джо Байдену придется подтолкнуть Украину к переговорам с РФ. По словам автора статьи, переговоры принесут мир и экономическую стабильность в Штаты. В издании American Greatness писали, что провал наступления ВСУ станет для США важным уроком. Украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году признавался, что его уже призывали сесть за стол переговоров с Россией.

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Европа будет настаивать на заморозке украинского конфликта, если ВСУ до октября 2023 года не покажут успехов при контрнаступлении. Об этом заявил депутат европарламента Витольд Ян Ващиковский. «Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией», — рассказал Ващиковский на саммите ЕС в Брюсселе. Его слова приводит украинское издание «УНИАН». Он уточнил, что есть страны, которым членство в ЕС нужнее, чем Украине. Ващиковский отметил, что Германии и Франции важнее возвращение России в мировую экономику, нежели вступление Киева в политическое объединение. Ранее в американском издании Michigan Daily писали, что президенту США Джо Байдену придется подтолкнуть Украину к переговорам с РФ. По словам автора статьи, переговоры принесут мир и экономическую стабильность в Штаты. В издании American Greatness писали, что провал наступления ВСУ станет для США важным уроком. Украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году признавался, что его уже призывали сесть за стол переговоров с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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