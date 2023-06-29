Евродепутат назвал срок заморозки конфликта Украины и России

Депутат европарламента Ващиковский: конфликт на Украине может быть заморожен до октября 2023 года

29 июня 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

ВСУ необходимо показать успех на поле боя, заявил Витольд Ян Ващиковский Фото: Министерство обороны Великобритании Европа будет настаивать на заморозке украинского конфликта, если ВСУ до октября 2023 года не покажут успехов при контрнаступлении. Об этом заявил депутат европарламента Витольд Ян Ващиковский. «Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией», — рассказал Ващиковский на саммите ЕС в Брюсселе. Его слова приводит украинское издание «УНИАН». Он уточнил, что есть страны, которым членство в ЕС нужнее, чем Украине. Ващиковский отметил, что Германии и Франции важнее возвращение России в мировую экономику, нежели вступление Киева в политическое объединение. Ранее в американском издании Michigan Daily писали, что президенту США Джо Байдену придется подтолкнуть Украину к переговорам с РФ. По словам автора статьи, переговоры принесут мир и экономическую стабильность в Штаты. В издании American Greatness писали, что провал наступления ВСУ станет для США важным уроком. Украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году признавался, что его уже призывали сесть за стол переговоров с Россией.

Европа будет настаивать на заморозке украинского конфликта, если ВСУ до октября 2023 года не покажут успехов при контрнаступлении. Об этом заявил депутат европарламента Витольд Ян Ващиковский. «Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией», — рассказал Ващиковский на саммите ЕС в Брюсселе. Его слова приводит украинское издание «УНИАН». Он уточнил, что есть страны, которым членство в ЕС нужнее, чем Украине. Ващиковский отметил, что Германии и Франции важнее возвращение России в мировую экономику, нежели вступление Киева в политическое объединение. Ранее в американском издании Michigan Daily писали, что президенту США Джо Байдену придется подтолкнуть Украину к переговорам с РФ. По словам автора статьи, переговоры принесут мир и экономическую стабильность в Штаты. В издании American Greatness писали, что провал наступления ВСУ станет для США важным уроком. Украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году признавался, что его уже призывали сесть за стол переговоров с Россией.