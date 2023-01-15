15 января 2023

TMD: Байдену придется заставить Украину пойти на переговоры с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден должен отстаивать интересы США, считают обозреватели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для отстаивания национальных интересов своей страны, президенту США Джо Байдену придется подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Об этом пишет американское издание The Michigan Daily.

«Если Америка хочет продолжать поддерживать Украину, отстаивая при этом свои интересы, она должна подтолкнуть Украину к переговорам по резолюции, которая принесет мир и экономическую стабильность в регион», — пишет издание. По словам обозревателей, для мирного урегулирования российско-украинского конфликта американским и европейским властям придется отменить антироссийские санкции, что, однако, пойдет на пользу и США — снизит для американцев цену на нефть.

О том, что администрация США начала подталкивать украинские власти к переговорам с Россией, ранее писали и другие американские СМИ. А сам Байден в декабре заявлял о готовности президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с российской стороной. Об открытости к переговорам неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин, отмечает «Национальная служба новостей». При этом, российские власти подчеркивали, что в переговорах с Украиной не намерены отступать от своих целей.

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Для отстаивания национальных интересов своей страны, президенту США Джо Байдену придется подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Об этом пишет американское издание The Michigan Daily. «Если Америка хочет продолжать поддерживать Украину, отстаивая при этом свои интересы, она должна подтолкнуть Украину к переговорам по резолюции, которая принесет мир и экономическую стабильность в регион», — пишет издание. По словам обозревателей, для мирного урегулирования российско-украинского конфликта американским и европейским властям придется отменить антироссийские санкции, что, однако, пойдет на пользу и США — снизит для американцев цену на нефть. О том, что администрация США начала подталкивать украинские власти к переговорам с Россией, ранее писали и другие американские СМИ. А сам Байден в декабре заявлял о готовности президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с российской стороной. Об открытости к переговорам неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин, отмечает «Национальная служба новостей». При этом, российские власти подчеркивали, что в переговорах с Украиной не намерены отступать от своих целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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