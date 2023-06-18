Daily Telegraph усомнилась, что начальник ГУР Украины Буданов жив

Представители Буданова опровергли сообщения о его тяжелом ранении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Газета Daily Telegraph не имеет подтверждений, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов жив. Об этом написали авторы издания.
«Украинская сторона не публиковала никакие фотографии Буданова для подтверждения, что он жив», — написали в Daily Telegraph. Там отметили, что представители Буданова опровергли сообщения о его тяжелом ранении.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о смерти Буданова. Политик заявил, что Украина до последнего будет скрывать факт смерти главы ГУР, передает «Национальная служба новостей».
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