Губернатор Моор пообещал поддержать тюменских предпринимателей

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Александр Моор выразил уверенность, что малые предприятия смогут развиваться Фото:

Тюменские власти планируют поддерживать реализации инвестиционных проектов различного масштаба. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор.

«Во всех муниципалитетах мы проработали инвестиционные профили, разработали проекты, выявили предпринимателей, которые эти проекты могли бы реализовать, определили меры и формы их поддержки. Затем провели муниципальный акселератор, где научили команды определенным инструментам, и проработали те проекты, которые были ими выявлены. И мы видим хорошие результаты», — приводит слова губернатора Тюменской области инфоцентр регионального правительства.

Глава области отметил, что в регионе выросло количество подобных проектов. Он также выразил уверенность в том, что малые предприятия смогут развиваться, а в регионе станет больше экспортеров.

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Тюменские власти планируют поддерживать реализации инвестиционных проектов различного масштаба. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор. «Во всех муниципалитетах мы проработали инвестиционные профили, разработали проекты, выявили предпринимателей, которые эти проекты могли бы реализовать, определили меры и формы их поддержки. Затем провели муниципальный акселератор, где научили команды определенным инструментам, и проработали те проекты, которые были ими выявлены. И мы видим хорошие результаты», — приводит слова губернатора Тюменской области инфоцентр регионального правительства. Глава области отметил, что в регионе выросло количество подобных проектов. Он также выразил уверенность в том, что малые предприятия смогут развиваться, а в регионе станет больше экспортеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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