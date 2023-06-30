Губернатор Моор пообещал поддержать тюменских предпринимателей

Александр Моор выразил уверенность, что малые предприятия смогут развиваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские власти планируют поддерживать реализации инвестиционных проектов различного масштаба. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор.

«Во всех муниципалитетах мы проработали инвестиционные профили, разработали проекты, выявили предпринимателей, которые эти проекты могли бы реализовать, определили меры и формы их поддержки. Затем провели муниципальный акселератор, где научили команды определенным инструментам, и проработали те проекты, которые были ими выявлены. И мы видим хорошие результаты», — приводит слова губернатора Тюменской области инфоцентр регионального правительства.

Глава области отметил, что в регионе выросло количество подобных проектов. Он также выразил уверенность в том, что малые предприятия смогут развиваться, а в регионе станет больше экспортеров.