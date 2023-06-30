В Прикамье на выходных ожидаются грозы и град

01 июля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

В Пермский край придут грозы и местами ожидается град Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае днем 1 июля ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «По данным Пермского ЦГМС 1 июля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Прогнозируется местами гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с», — написано в посте. Чрезвычайное ведомство предупреждает жителей о том, что необходимо в период грозы отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и желательно находиться в помещении. Также в посте говорится, что при порывах ветра лучше не стоять вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.

В Пермском крае днем 1 июля ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «По данным Пермского ЦГМС 1 июля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Прогнозируется местами гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с», — написано в посте. Чрезвычайное ведомство предупреждает жителей о том, что необходимо в период грозы отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и желательно находиться в помещении. Также в посте говорится, что при порывах ветра лучше не стоять вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.