30 июня 2023

В Прикамье на выходных ожидаются грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
В Пермский край придут грозы и местами ожидается град Фото:

В Пермском крае днем 1 июля ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«По данным Пермского ЦГМС 1 июля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Прогнозируется местами гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с», — написано в посте.

Чрезвычайное ведомство предупреждает жителей о том, что необходимо в период грозы отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и желательно находиться в помещении. Также в посте говорится, что при порывах ветра лучше не стоять вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.

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В Пермском крае днем 1 июля ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «По данным Пермского ЦГМС 1 июля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Прогнозируется местами гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с», — написано в посте. Чрезвычайное ведомство предупреждает жителей о том, что необходимо в период грозы отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и желательно находиться в помещении. Также в посте говорится, что при порывах ветра лучше не стоять вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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