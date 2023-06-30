В Прикамье на выходных ожидаются грозы и град

В Пермском крае днем 1 июля ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«По данным Пермского ЦГМС 1 июля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Прогнозируется местами гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с», — написано в посте.
Чрезвычайное ведомство предупреждает жителей о том, что необходимо в период грозы отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и желательно находиться в помещении. Также в посте говорится, что при порывах ветра лучше не стоять вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций.
Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.
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